新色「グリーニッシュブルー」登場、カワサキ『Z900RS』2027年モデル発売へ　150万7000円から

カワサキモータースジャパンは1日、レトロスポーツモデル『Z900RS』と『Z900RS Black Ball Edition』の2027年モデルを発表した。いずれもカワサキプラザ専売モデルとなる。

【画像】カワサキ『Z900RS』2027年モデル

Z900RSシリーズは、カワサキの歴史的名車Z1のDNAを受け継ぎ、クラシカルなスタイリングと現代の走行性能を融合させたレトロスポーツモデル。2017年の登場以来、多くのライダーに支持されてきた。

ETV（電子制御スロットルバルブ）を採用し、低回転域では滑らかさを、高回転域では力強い走りを提供する。また、IMUを活用したKCMF（カワサキコーナリングマネジメントファンクション）、シフトアップ／ダウン対応のKQS（カワサキクイックシフター）、エレクトロニッククルーズコントロールなどのライダーサポート機能も搭載する。

国内仕様ではローシートを標準装備し、厚みのあるウレタンフォームやナローハンドルバーの採用によりフィット感と扱いやすさを高めている。

◆Z900RS（2027年モデル）

カワサキ Z900RS 2027年モデル（キャンディトーングリーニッシュブルー）

Z900RSの2027年モデルは、8月1日に発売。メーカー希望小売価格は150万7000円（税込）。カワサキケアおよびETC2.0を含む。

カラーは新色「キャンディトーングリーニッシュブルー（BU1）」を採用。なお、同カラーは2022年～2023年モデルに採用された「キャンディトーンブルー（BU1）」とは異なるカラーとなる。

主な変更点はカラー＆グラフィックで、メーターベゼル、ヘッドライトリム、ハンドルバー、ブレーキ＆クラッチレバー、テールカバー、フロントフェンダー＆ステー、ラジエーターシュラウド、ニーグリップカバー、サイドカバーエンブレム、タンクエンブレム、フューエルタンク＆キャップ、ドライブチェーン、フロント・リヤホイールリム、サイレンサーボディ＆ガード＆エンドキャップ、シリンダーヘッドカバーが変更されている。

■Z900RS Black Ball Edition（2027年モデル）

カワサキ Z900RS Black Ball Edition 2027年モデル（エボニー）

Z900RS Black Ball Editionの2027年モデルは、9月1日に発売。メーカー希望小売価格は152万9000円（税込）。カワサキケアおよびETC2.0を含む。

カラーは継続カラーの「エボニー（BK2）」。メーターベゼル、ヘッドライトリム、ハンドルバー、ブレーキ＆クラッチレバー、フロントフェンダーステー、ラジエーターシュラウド、ニーグリップカバー、燃料タンクキャップ、チェーン、前後ホイールをブラック仕上げとしたオールブラックスタイルが特徴だ。

なお、カラー＆グラフィックおよび主要諸元に変更はない。