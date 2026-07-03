ホーム モーターサイクル 新型車 記事

新色「グリーニッシュブルー」登場、カワサキ『Z900RS』2027年モデル発売へ　150万7000円から

カワサキ Z900RS 2027年モデル（キャンディトーングリーニッシュブルー）
  • カワサキ Z900RS 2027年モデル（キャンディトーングリーニッシュブルー）
  • カワサキ Z900RS 2027年モデル（キャンディトーングリーニッシュブルー）
  • カワサキ Z900RS 2027年モデル（キャンディトーングリーニッシュブルー）
  • カワサキ Z900RS Black Ball Edition 2027年モデル（エボニー）
  • カワサキ Z900RS Black Ball Edition 2027年モデル（エボニー）
  • カワサキ Z900RS Black Ball Edition 2027年モデル（エボニー）

カワサキモータースジャパンは1日、レトロスポーツモデル『Z900RS』と『Z900RS Black Ball Edition』の2027年モデルを発表した。いずれもカワサキプラザ専売モデルとなる。

【画像】カワサキ『Z900RS』2027年モデル

Z900RSシリーズは、カワサキの歴史的名車Z1のDNAを受け継ぎ、クラシカルなスタイリングと現代の走行性能を融合させたレトロスポーツモデル。2017年の登場以来、多くのライダーに支持されてきた。

ETV（電子制御スロットルバルブ）を採用し、低回転域では滑らかさを、高回転域では力強い走りを提供する。また、IMUを活用したKCMF（カワサキコーナリングマネジメントファンクション）、シフトアップ／ダウン対応のKQS（カワサキクイックシフター）、エレクトロニッククルーズコントロールなどのライダーサポート機能も搭載する。

国内仕様ではローシートを標準装備し、厚みのあるウレタンフォームやナローハンドルバーの採用によりフィット感と扱いやすさを高めている。

◆Z900RS（2027年モデル）

カワサキ Z900RS 2027年モデル（キャンディトーングリーニッシュブルー）カワサキ Z900RS 2027年モデル（キャンディトーングリーニッシュブルー）

Z900RSの2027年モデルは、8月1日に発売。メーカー希望小売価格は150万7000円（税込）。カワサキケアおよびETC2.0を含む。

カラーは新色「キャンディトーングリーニッシュブルー（BU1）」を採用。なお、同カラーは2022年～2023年モデルに採用された「キャンディトーンブルー（BU1）」とは異なるカラーとなる。

主な変更点はカラー＆グラフィックで、メーターベゼル、ヘッドライトリム、ハンドルバー、ブレーキ＆クラッチレバー、テールカバー、フロントフェンダー＆ステー、ラジエーターシュラウド、ニーグリップカバー、サイドカバーエンブレム、タンクエンブレム、フューエルタンク＆キャップ、ドライブチェーン、フロント・リヤホイールリム、サイレンサーボディ＆ガード＆エンドキャップ、シリンダーヘッドカバーが変更されている。

■Z900RS Black Ball Edition（2027年モデル）

カワサキ Z900RS Black Ball Edition 2027年モデル（エボニー）カワサキ Z900RS Black Ball Edition 2027年モデル（エボニー）

Z900RS Black Ball Editionの2027年モデルは、9月1日に発売。メーカー希望小売価格は152万9000円（税込）。カワサキケアおよびETC2.0を含む。

カラーは継続カラーの「エボニー（BK2）」。メーターベゼル、ヘッドライトリム、ハンドルバー、ブレーキ＆クラッチレバー、フロントフェンダーステー、ラジエーターシュラウド、ニーグリップカバー、燃料タンクキャップ、チェーン、前後ホイールをブラック仕上げとしたオールブラックスタイルが特徴だ。

なお、カラー＆グラフィックおよび主要諸元に変更はない。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カワサキ Z900RS

カワサキモータース

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews