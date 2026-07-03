カワサキ『Z900RS CAFE』2027年モデルは「キャンディトーンレッド」、価格は154万円

カワサキモータースジャパンは、カフェレーサースタイルのスポーツモデル『Z900RS CAFE』の2027年モデルを、8月1日にカワサキプラザ専売で発売する。メーカー希望小売価格は154万円（税込、カワサキケア・ETC2.0含む）。

【画像】「キャンディトーンレッド」のカワサキ Z900RS CAFE 2027年モデル

新モデルのカラーは「キャンディトーンレッド（RD1）」の1色。このカラーは2025年モデルの『Z900RS』にも採用されたもので、アッパーカウル・フロントフェンダー・フューエルタンク・サイドカバー・テールカバーのカラー＆グラフィックが変更されている。

燃料タンクには、カワサキの伝説的モデル「マッハシリーズ」へのオマージュとしてレインボーラインのグラフィックを採用。KAWASAKIロゴは転写フィルムで表現され、下地のボディカラーが透けることで独自の存在感を演出する。

カワサキ Z900RS CAFE 2027年モデル（キャンディトーンレッド）

特徴的なフロントカウルはスポーティな印象を与えるとともに、ウインドプロテクション効果も発揮。ブラック塗装のローポジションハンドルや専用設計のシートによりスタイルと快適性を両立。サイレンサーとヒートガードにはヘアライン仕上げを施している。サイドカバーのエンブレムもブラック仕上げとし、全体の統一感を高めた。

本モデルはABSおよびETC2.0を標準装備。スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」にも対応する（音声コマンドとナビ機能の利用には無料ライセンスが必要）。