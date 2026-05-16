ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

“曲がってくれオレのハチロク！”『頭文字D』の名セリフで安全祈願、「アクリルお守り」登場

アクリル御守り　アクリルお守り　 頭文字D
  • アクリル御守り　アクリルお守り　 頭文字D
  • アクリル御守り　アクリルお守り　 頭文字D
  • アクリル御守り　アクリルお守り　 頭文字D
  • アクリル御守り　アクリルお守り　 頭文字D
  • アクリル御守り　アクリルお守り　 頭文字D
  • アクリル御守り　アクリルお守り　 頭文字D
  • アクリル御守り　アクリルお守り　 頭文字D
  • アクリル御守り　アクリルお守り　 頭文字D

『頭文字D』の名セリフがデザインされた「アクリルお守り」が登場。2026年4月21日（火）より「キャムショップ」にて予約販売中だ。

【画像全10枚】

アクリル御守り　アクリルお守り　 頭文字D

『イニD』こと『頭文字D』は、累計発行部数が5600万部を突破し2025年で連載開始30周年を迎えた、公道バトルによるカーアクションを中心にした物語を描くしげの秀一のマンガ。主人公・藤原拓海の愛車であるトヨタAE86をはじめ実在の車種が多数登場し、クルマファンだけなく若者に対するクルマへの興味関心を抱かせるなど、自動車業界にも大きな影響を与えた。

また登場人物たちのドライバーとしても人間的にも大きく成長していく姿、葛藤や情熱といった人間模様に魅了されるファンも数多く、アジアや欧州の国々でも作品が翻訳・放映されるなど世界的に人気を博す。本作の近未来の世界観設定で実在する公道でのカーレースバトル「MFG」を描く『MFゴースト』を経て、現在は「公道最速シリーズ」の最新作として『昴と彗星』の連載が行われている。

このたび販売される「アクリルお守り」は、藤原拓海や高橋兄弟をはじめとするキャラクターと、作品を象徴する印象的なセリフを組み合わせたデザインが特長。原作のタッチを活かしたモノトーン表現により、作中の緊張感や走りの世界観をダイレクトに感じられる仕上がりとなっている。

アクリル御守り　アクリルお守り　 頭文字D
アクリル御守り　アクリルお守り　 頭文字D

アクリル素材に印刷を施し、背景カラーとのコントラストで各デザインの魅力を引き立てたアイテム。お守り型のフォルムに加え、紐付き仕様でバッグや鍵などにも取り付けやすく、日常の中で自然に作品の世界観を楽しめる。

アクリル御守り　アクリルお守り　 頭文字D
アクリル御守り　アクリルお守り　 頭文字D

藤原文太、藤原拓海（2種類）、高橋涼介、高橋啓介、中里毅の全6種類のデザイン展開。お気に入りのキャラクターやセリフを選べる楽しさも魅力のひとつだ。

アクリル御守り　アクリルお守り　 頭文字D
アクリル御守り　アクリルお守り　 頭文字D

ドライブ時のお供や安全祈願としても取り入れやすく、コレクション性と実用性を兼ね備えたオリジナルアイテム。『頭文字D』の世界観と好きなキャラクターを、“お守り”として持ち歩こう。


新装版　頭文字Ｄ（１） (ヤングマガジンコミックス)
￥1,100
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
新劇場版「頭文字D」Legend1 覚醒

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

■『頭文字D』アクリルお守り 商品詳細
サイズ：縦78mm × 横50mm
材質：アクリル
種類：藤原文太、藤原拓海1、藤原拓海2、高橋涼介、高橋啓介、中里毅

【画像全10枚】

（C）しげの秀一/講談社

《堀めぐみ》

関連記事

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

関連リンク

特集

頭文字D

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES