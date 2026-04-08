ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『頭文字D THE ARCADE』、セガ フェイブ「ウマ娘」とコラボイベント…4月9日から開催

『頭文字D THE ARCADE』がセガ フェイブ「ウマ娘」とコラボ
  • 『頭文字D THE ARCADE』がセガ フェイブ「ウマ娘」とコラボ
  • オーラ形状
  • オーラ形状
  • オーラ形状
  • バイナルステッカー
  • バイナルステッカー
  • バイナルステッカー

セガ フェイブは、アミューズメント施設向けタイトル『頭文字D THE ARCADE（以下、頭文字DAC）』で、4月9日より『ウマ娘 プリティーダービー』コラボレーションイベントを開催する。

【画像全7枚】

本コラボでは、『ウマ娘 プリティーダービー』から「スペシャルウィーク」「サイレンススズカ」「トウカイテイオー」をモチーフにしたアイテムが多数登場する。期間中、プレイスタンプやTTイベントなどで獲得できる。

アイテムはアクリルスタンド、メーター（一部）、オーラ形状、バイナルステッカー、BGM、アバター、車内キーホルダー、チャットスタンプ（一部）などが予定されている。

また、コラボプレイスタンプを同時開催する。3種類のスタンプを集めると、各キャラクターをモチーフにしたアイテムを獲得できる。

コラボプレイスタンプ スペシャルウィークは4月9日（木）7：00（JST）～7月29日（水）28：00（JST）。コラボプレイスタンプ サイレンススズカは4月16日（木）7：00（JST）～7月29日（水）28：00（JST）。コラボプレイスタンプ トウカイテイオーは4月23日（木）7：00（JST）～7月29日（水）28：00（JST）。

スタンプの開催期間が重なる場合は、スタンプを押すシートを選択できる。デイリーボーナスやウィークリーボーナスはスタンプシートごとに設定される。

さらに、全3回の「ウマ娘 プリティーダービー」コラボTTイベントも開催する。お題のコース／ルートでタイムトライアルをプレイし、タイム評価に応じてポイントを獲得する仕組みだ。詳細は後日発表される。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

頭文字D

セガ、セガトイズ

イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES