『頭文字D THE ARCADE』、セガ フェイブ「ウマ娘」とコラボイベント…4月9日から開催

セガ フェイブは、アミューズメント施設向けタイトル『頭文字D THE ARCADE（以下、頭文字DAC）』で、4月9日より『ウマ娘 プリティーダービー』コラボレーションイベントを開催する。

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本コラボでは、『ウマ娘 プリティーダービー』から「スペシャルウィーク」「サイレンススズカ」「トウカイテイオー」をモチーフにしたアイテムが多数登場する。期間中、プレイスタンプやTTイベントなどで獲得できる。

アイテムはアクリルスタンド、メーター（一部）、オーラ形状、バイナルステッカー、BGM、アバター、車内キーホルダー、チャットスタンプ（一部）などが予定されている。

また、コラボプレイスタンプを同時開催する。3種類のスタンプを集めると、各キャラクターをモチーフにしたアイテムを獲得できる。

コラボプレイスタンプ スペシャルウィークは4月9日（木）7：00（JST）～7月29日（水）28：00（JST）。コラボプレイスタンプ サイレンススズカは4月16日（木）7：00（JST）～7月29日（水）28：00（JST）。コラボプレイスタンプ トウカイテイオーは4月23日（木）7：00（JST）～7月29日（水）28：00（JST）。

スタンプの開催期間が重なる場合は、スタンプを押すシートを選択できる。デイリーボーナスやウィークリーボーナスはスタンプシートごとに設定される。

さらに、全3回の「ウマ娘 プリティーダービー」コラボTTイベントも開催する。お題のコース／ルートでタイムトライアルをプレイし、タイム評価に応じてポイントを獲得する仕組みだ。詳細は後日発表される。