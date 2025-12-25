頭文字D THE ARCADE、『Project ONSOKU』コラボ開始…初音ミク登場

セガ フェイブは、アミューズメント施設向けタイトル『頭文字D THE ARCADE（頭文字DAC）』において、12月25日から『Project ONSOKU』コラボを開催すると発表した。

【画像】『頭文字D THE ARCADE』 が『Project ONSOKU』とコラボ

今回のコラボでは、『Project ONSOKU』デザインの初音ミクをモチーフにしたアイテムやBGMが多数登場する。これらのアイテムはゲームログインやイベント参加で獲得可能である。

『Project ONSOKU』は、セガのレーシングゲーム『ソニックレーシング クロスワールド』に初音ミクが参戦することを記念したスペシャルプロジェクトだ。音速のハリネズミ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」と初音ミクが音楽を通じてコラボレーションし、豪華アーティストによる疾走感あふれる楽曲が頭文字DACに収録される。

『ソニックレーシング クロスワールド』は陸・海・空を駆け抜けるレースゲームであり、さまざまなコラボキャラクターが登場予定だ。

コラボ期間内のログインで『最愛人生ランナー』というコラボBGMがもらえるほか、レースBGM、メーター、バイナルステッカー、アバター、紙コップ、チャットスタンプなどの新規アイテムも実装される。

さらに、全2回にわたるタイムトライアルイベントが開催される。開催期間は2025年12月25日7時から2026年1月14日28時までで、指定されたコースでタイムを競い、ポイントに応じてアイテムを獲得できる。

詳細は『頭文字D THE ARCADE』公式サイトや公式SNSで随時案内される予定だ。