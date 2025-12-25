ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

頭文字D THE ARCADE、『Project ONSOKU』コラボ開始…初音ミク登場

『頭文字D THE ARCADE』 が『Project ONSOKU』とコラボ
  • 『頭文字D THE ARCADE』 が『Project ONSOKU』とコラボ
  • 『頭文字D THE ARCADE』 が『Project ONSOKU』とコラボ
  • 『頭文字D THE ARCADE』 が『Project ONSOKU』とコラボ
  • 『頭文字D THE ARCADE』 が『Project ONSOKU』とコラボ
  • 『頭文字D THE ARCADE』 が『Project ONSOKU』とコラボ
  • 『頭文字D THE ARCADE』 が『Project ONSOKU』とコラボ

セガ フェイブは、アミューズメント施設向けタイトル『頭文字D THE ARCADE（頭文字DAC）』において、12月25日から『Project ONSOKU』コラボを開催すると発表した。

【画像】『頭文字D THE ARCADE』 が『Project ONSOKU』とコラボ

今回のコラボでは、『Project ONSOKU』デザインの初音ミクをモチーフにしたアイテムやBGMが多数登場する。これらのアイテムはゲームログインやイベント参加で獲得可能である。

『Project ONSOKU』は、セガのレーシングゲーム『ソニックレーシング クロスワールド』に初音ミクが参戦することを記念したスペシャルプロジェクトだ。音速のハリネズミ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」と初音ミクが音楽を通じてコラボレーションし、豪華アーティストによる疾走感あふれる楽曲が頭文字DACに収録される。

『ソニックレーシング クロスワールド』は陸・海・空を駆け抜けるレースゲームであり、さまざまなコラボキャラクターが登場予定だ。

コラボ期間内のログインで『最愛人生ランナー』というコラボBGMがもらえるほか、レースBGM、メーター、バイナルステッカー、アバター、紙コップ、チャットスタンプなどの新規アイテムも実装される。

さらに、全2回にわたるタイムトライアルイベントが開催される。開催期間は2025年12月25日7時から2026年1月14日28時までで、指定されたコースでタイムを競い、ポイントに応じてアイテムを獲得できる。

詳細は『頭文字D THE ARCADE』公式サイトや公式SNSで随時案内される予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

頭文字D

セガ、セガトイズ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES