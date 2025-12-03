ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

マツダ「RX-7 GTO」も、プロレーサーが選ぶクラシックカー4台公開…セガ新作レースゲーム『Project Motor Racing』

マツダ「RX-7 GTO」（1990年）
  • マツダ「RX-7 GTO」（1990年）
  • マツダ「RX-7 GTO」（1990年）
  • マツダ「787B」
  • マツダ「787B」
  • ジレット「ヴェルティゴ」
  • ジレット「ヴェルティゴ」
  • ポルシェ「911 GT1-98」
  • ポルシェ「911 GT1-98」

セガは、PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC(Steam/Epic Games Store/Windows)向けソフト『Project Motor Racing（プロジェクトモーターレーシング）』について、プロレーサーであり「DRAPOJI」アンバサダーの加藤達彦氏が選んだおすすめのクラシックカー4台を公開した。

【画像全8枚】

同作は過去の自動車レースで活躍した名車も多数収録しており、加藤氏は、GROUP CやGT1などのクラシックカーから特に注目する4台をピックアップ。特徴や走行性能をプロの目線で解説した。

まず、マツダ「787B」は、1991年ル・マン24時間で日本車初の総合優勝を飾った伝説の4ローターエンジン搭載レーシングカーだ。加藤氏はその独特な高回転サウンドと軽快なハンドリングを称賛している。

次に、1990年マツダ「RX-7 GTO」は、北米IMSAシリーズで活躍し約600hpを発揮する4ローターエンジンを搭載。ワイドボディと軽量シャシーにより、優れたコーナリング性能を持つ。

ベルギー生まれのジレット「ヴェルティゴ」は、950kgの軽量ボディにアルファロメオ3リッターV6エンジンを搭載し、国内GT選手権をはじめFIA GT選手権でも活躍。加藤氏はその軽快な走りとデザインを評価している。

最後に、ポルシェ「911 GT1-98」はミッドシップに3.2リッター・ツインターボ・フラットシックスエンジンを配置。1998年ル・マン24時間総合優勝マシンで、公道車とレーシングプロトタイプの中間的構造を持つ。加藤氏はゲーム内での性能体感を呼びかけている。

また、「DRAPOJI」は長谷川工業のレースゲーム用コックピットで、アルミフレームを用い高堅牢性と正確なコントロール性を実現。2021年のver.2は組み立て時間を大幅短縮したモデルだ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

セガ、セガトイズ

マツダ RX-7

マツダ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES