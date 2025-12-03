マツダ「RX-7 GTO」も、プロレーサーが選ぶクラシックカー4台公開…セガ新作レースゲーム『Project Motor Racing』

セガは、PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC(Steam/Epic Games Store/Windows)向けソフト『Project Motor Racing（プロジェクトモーターレーシング）』について、プロレーサーであり「DRAPOJI」アンバサダーの加藤達彦氏が選んだおすすめのクラシックカー4台を公開した。

同作は過去の自動車レースで活躍した名車も多数収録しており、加藤氏は、GROUP CやGT1などのクラシックカーから特に注目する4台をピックアップ。特徴や走行性能をプロの目線で解説した。

まず、マツダ「787B」は、1991年ル・マン24時間で日本車初の総合優勝を飾った伝説の4ローターエンジン搭載レーシングカーだ。加藤氏はその独特な高回転サウンドと軽快なハンドリングを称賛している。

次に、1990年マツダ「RX-7 GTO」は、北米IMSAシリーズで活躍し約600hpを発揮する4ローターエンジンを搭載。ワイドボディと軽量シャシーにより、優れたコーナリング性能を持つ。

ベルギー生まれのジレット「ヴェルティゴ」は、950kgの軽量ボディにアルファロメオ3リッターV6エンジンを搭載し、国内GT選手権をはじめFIA GT選手権でも活躍。加藤氏はその軽快な走りとデザインを評価している。

最後に、ポルシェ「911 GT1-98」はミッドシップに3.2リッター・ツインターボ・フラットシックスエンジンを配置。1998年ル・マン24時間総合優勝マシンで、公道車とレーシングプロトタイプの中間的構造を持つ。加藤氏はゲーム内での性能体感を呼びかけている。

また、「DRAPOJI」は長谷川工業のレースゲーム用コックピットで、アルミフレームを用い高堅牢性と正確なコントロール性を実現。2021年のver.2は組み立て時間を大幅短縮したモデルだ。