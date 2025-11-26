ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

最新レーシングシム『Project Motor Racing』発売、モータースポーツを忠実再現

セガは、PlayStation5／Xbox Series X|S／PC(Steam/Epic Games Store/Windows)用ソフト『Project Motor Racing（プロジェクトモーターレーシング）』を、GIANTS Softwareより発売した。

【画像】『Project Motor Racing』

また、発売を記念したローンチトレーラーも公開している。

Project Motor Racingは、Straight4 Studiosが20年にわたるレーシングシミュレーター開発のノウハウを結集し、プロレベルのモータースポーツを忠実に再現した本格レースシミュレーションゲーム。720Hzの新開発物理エンジンとMod対応のGIANTS Engine 10を基盤にしており、正式ライセンスを受けたブランドパートナーや数百名のドライバーの協力でリアルなモータースポーツ体験を提供する。

車両は全て正式ライセンスを取得しており、ファクトリードライバープログラム参加者とシムレーサー多数がテストを担当。天候変化や24時間の昼夜サイクルも含めたサーキット環境を正確に再現するTrue2Trackを採用している。

新開発の物理エンジンは720Hzで演算し、内燃エンジンのターボラグやバックファイア、ディーゼリングやディーゼルノッキングなどの音を再現。また排気ガスの影響、流体燃焼シミュレーションによる自然なスロットルコントロールも実現している。

ゲームモードはシングルプレイヤーキャリアモードやオンラインレースモードを搭載。レーシング周辺機器への高精度フォースフィードバックやHUDカスタマイズ、Giants Engine 10によるMod対応も特徴。クロスプラットフォーム対応で最大32人のオンラインマルチプレイに対応している。

GIANTS Softwareは2004年スイス設立のゲーム開発・パブリッシャーで、「ファーミングシミュレーター」シリーズが代表作。Straight4 Studiosは欧米やアジアの国際チームでAAAレーシングシミュレーション開発を推進している。

本作はパッケージ版（PS5のみ）・デジタル版で7950円で販売中。全年齢対象のCERO Aに認定されている。

《森脇稔》

