『頭文字DAC』×『Hot-Version』コラボ第2弾、シルビアとスープラの新規ドレスアップパーツなど限定アイテム多数登場

『頭文字D THE ARCADE』 の『Hot-Version』コラボ第2弾
セガ フェイブが、アミューズメント施設向けタイトル『頭文字D THE ARCADE(頭文字DAC)』において、12月4日より『Hot-Version』コラボ第2弾を開始した。

【画像全7枚】

本コラボレーションでは、『Hot-Version』の人気コンテンツ「峠最強伝説」の世界観が体験できるスペシャルモードが登場。前回のコラボに引き続き土屋圭市が登場するほか、織戸学、谷口信輝が追加参戦する。スペシャルモードをプレイすることで、各種コラボレーションアイテムを獲得できる。

『Hot-Version』は、土屋圭市をメインキャスターに迎えチューニングカーやドライビングテクニックにスポットをあてる自動車エンターテインメントビデオ。頭文字Dの実写版といえる超人気シリーズ「峠最強伝説」では、AE86(ハチロク)など「走り屋仕様マシン」が全開で駆け抜ける。

新規コラボ期間だけのスペシャルなドレスアップパーツや『Hot-Version』モチーフのアイテムなどが新規採用された。

ドレスアップパーツは、『シルビア スペックR』(S15)と『スープラ RZ』(JZA80)が対象。各車種に専用エアロセットなどが用意され、ドレスアップショップから購入可能だ。エアロセットはコラボ期間のみ購入可能で、それ以外のパーツはコラボ期間外でも購入できる。

アバターや車内キーホルダーなど新規アイテムも登場。さらに前回コラボで好評だったAE86、FD3S、AP1、BNR34のドレスアップパーツ、アバター、メーター、BGM、スタートメニュー背景などが復刻される。

スペシャルモード 峠最強伝説では、前回開催された「FR編」「FF編」「4WD編」「無差別編」に加え、「土屋圭市に挑戦」「織戸学に挑戦」「谷口信輝に挑戦」が新規追加。レンタカーシステムを駆使してトーナメントを勝ち上がることができる。

開催期間は2025年12月4日7時から2026年2月11日28時までだ。

《森脇稔》

