新型ホンダ『CR-V』発表に「おかえり！」「カッコいい」など反響、最注目の価格は…

ホンダは2026年2月に発売予定の新型『CR-V』に関する情報をホームページで先行公開し、予約受付を開始した。待望のハイブリッド車の登場に、SNSでは「おかえり、CR-V！」「これでいいんだよこれで」「かなり欲しい」などと反響が寄せられている。

【画像】ホンダ CR-V e:HEV RSとRS BLACK EDITION

6代目となる新型CR-Vは、「感動CR-V」をグランドコンセプトとし、相反する価値である快適性・走行性・ユーティリティ（使い勝手）・ドライバビリティを全て満たした「究極のオールラウンダー」をめざし開発された。CR-Vはホンダ車の中でもっとも売れている車種で、北米で販売されるホンダ車の31％にあたる41.1万台、中国では同42％の32.7万台を一年で販売する、文字通りの屋台骨だ。ホンダは日本市場においても「王者の実力を証明する」と意気込む。

ホンダ CR-V e:HEV RS BLACK EDITION

外装デザインは、水平基調のシンプルな造形としながら、力強さと洗練、上質さや大人らしさを凝縮。代々受け継がれてきたCR-Vの象徴とも言える縦型のリアコンビネーションランプを踏襲しながら、L字型とすることで先進感も感じさせながらどっしりとした安定感も表現した。フロントマスクは水素燃料電池車の「e:FCEV」とは大きく差別化し、大開口のブラックグリルと薄型のマルチファンクションライト（ヘッドライト）が、SUVらしいスポーティな表情を生み出している。

また新型は、海外で最上級グレードとなる「RS」および「RS ブラックエディション」のみのラインアップとなり、専用のスポーティなアクセントをふんだんに盛り込んだ。RSはボディ下部をボディカラー同色とし洗練された印象としているのに対し、ブラックエディションではピアノブラックとすることでより力強さを感じさせるデザインに。さらにブラックエディションではドアハンドルもピアノブラックとしたほか、19インチアルミホイールをダークカラーとすることで締まった印象とした。

内装デザインは、自然に使えるHMI（ヒューマン・マシン・インターフェイス）、運転のしやすさをサポートする「動感視界」観点で造形をおこなったと言い、シンプルながらスポーティさと使いやすさを両立させている。ブラックエディションは、加飾パネルがダークカラーとなり、より落ち着いた大人の雰囲気を感じさせる空間とした。

ホンダ CR-V e:HEV RS BLACK EDITION

2列目シートには新たに190mmのスライド機能を設け、居住性の確保をはじめ空間を自由にアレンジすることが可能に。足元スペースは先代比で16mm拡大したことで余裕を生み出した。リクライニング機能は2段階から8段階に増やし、長距離移動でも疲れにくい着座姿勢を提供する。

大容量の荷室は586リットルを確保。先代の497リットルから大幅に拡大した。マウンテンバイクなら2台、29インチスーツケース2個＋ゴルフバッグ2個など、さまざまな荷物を搭載できる“考えずに使える”気軽さを追求したものだという。

ボディサイズは全長4700mm×全幅1865mm×全高1680mm、ホイールベースは2700mm。先代より拡大した全長、全幅、ホイールベースは、室内空間の確保につながっている。

ホンダ CR-V e:HEV RS BLACK EDITION

パワートレインは新型『アコード』に搭載されている2リットル直噴エンジンと、ホンダとして初となる「ロックアップLow」機能を追加した電気式CVTを組み合わせる。この機能はCR-V専用に開発されたもので、緩やかな加速時や登坂時にエンジンだけで走行することで、力強い走りと燃費性能に貢献するという。四輪駆動（AWD）は制御を刷新し、高い走破性とコーナリング性能（曲がりやすさ）を両立。カーブや高速走行時などでも安心感の高い走行性能を実現した。

安全装備面では、ホンダのSUVとして初めて、レーダーとカメラの広角化、コーナーレーダーの追加により安全支援シーンを拡大した「ホンダセンシング360」を搭載した点も注目だ。

そんな新型CR-Vに、X（旧Twitter）では「おかえり、CR-V！」「新型CR-Vがめっちゃ好みで欲しい…シンプル格好いい！ でも高いんだろうな」「まじでいいな これでいいんだよこれでって感じ」「すっごくカッコいいなあ ぜひとも売れてほしい」などのコメントが寄せられ注目を集めている。

ホンダ CR-V e:HEV RS BLACK EDITION

各地でのモビリティショーや、展示などで実車を確認したユーザーも多く「外装、内装共にむちゃくちゃカッコよかった 欲しい、かなり欲しい・・・この車でキャンプ行くイメージ出来てるんだけどな」「CR-Vよかったなぁ…バランスが凄くよく、カッコよかったなぁ」「ホンダのAWDは乗っても間違い無いし、今モデルは見た目も装備も言うことない！」「ホンダのグレー塗装好きすぎる」など、そのデザインやカラーに高評価の声も。

すでに注文を済ませたユーザーの投稿も散見され、価格に関するコメントも多い。正式発売前のためホームページなどでは公表されていないものの、500万円前半～600万円台とXユーザーや一部報道で言及されており、「高い」「納得感ある」といったコメントのほか、同時期に発表されたトヨタ『RAV4』の450万円からという価格と比較するコメントも多くみられる。