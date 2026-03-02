日産『アトラス』、4WDの2トンクラスをフルモデルチェンジ…9速DCT搭載で燃費と走行性能向上

日産自動車は、商用車『アトラス』の4WD2トンクラス（F25型）をF26型へフルモデルチェンジするとともに、2WD2トンクラス（F26型）を改良し、3月17日より発売すると発表した。

【画像】日産『アトラス』新型

アトラスは、インテリジェントエマージェンシーブレーキ、ビークルダイナミクスコントロール（VDC）、車線逸脱警報（LDW）などの先進安全技術を全車標準搭載し、安全性と燃費性能に優れた商用車として高い評価を得ている。

今回のフルモデルチェンジでは、内外装を刷新するとともに、先行してフルモデルチェンジしていた2WDモデル同様、新しいキャブを採用。運転中の快適性が大幅に向上した。さらに9速DCT（デュアルクラッチトランスミッション）を搭載することで、より滑らかな走りと優れた燃費を実現している。

安全面では、プリクラッシュブレーキ（PBC）右左折時が対向車にも作動対象を拡大し、交差点での事故リスク低減に寄与する。また9速DCT搭載車では、現行型で単純停止だったドライバー異常時対応システム（EDSS）を、ブレーキとレーンキープアシストを組み合わせることで、車線内で安全に停車できるように進化した。

さらに視認性に優れたLEDリアコンビネーションランプを標準装備とし、後続車からの追突リスクを低減する。

また、アトラス2WDの2トンクラスは、法規適合に加えて市場のニーズに対応するため、展開車型を拡大した。

アトラスは、いすゞ自動車の『エルフ』をベースに、日産自動車の車種として、いすゞより生産供給されているモデルである。