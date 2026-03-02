ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日産『アトラス』、4WDの2トンクラスをフルモデルチェンジ…9速DCT搭載で燃費と走行性能向上

日産『アトラス』新型
  • 日産『アトラス』新型
  • 日産『アトラス』新型
  • 日産『アトラス』新型
  • 日産『アトラス』新型
  • 日産『アトラス』新型
  • 日産『アトラス』新型
  • 日産『アトラス』新型
  • 日産『アトラス』新型

日産自動車は、商用車『アトラス』の4WD2トンクラス（F25型）をF26型へフルモデルチェンジするとともに、2WD2トンクラス（F26型）を改良し、3月17日より発売すると発表した。

【画像】日産『アトラス』新型

アトラスは、インテリジェントエマージェンシーブレーキ、ビークルダイナミクスコントロール（VDC）、車線逸脱警報（LDW）などの先進安全技術を全車標準搭載し、安全性と燃費性能に優れた商用車として高い評価を得ている。

今回のフルモデルチェンジでは、内外装を刷新するとともに、先行してフルモデルチェンジしていた2WDモデル同様、新しいキャブを採用。運転中の快適性が大幅に向上した。さらに9速DCT（デュアルクラッチトランスミッション）を搭載することで、より滑らかな走りと優れた燃費を実現している。

日産『アトラス』新型日産『アトラス』新型日産『アトラス』新型日産『アトラス』新型

安全面では、プリクラッシュブレーキ（PBC）右左折時が対向車にも作動対象を拡大し、交差点での事故リスク低減に寄与する。また9速DCT搭載車では、現行型で単純停止だったドライバー異常時対応システム（EDSS）を、ブレーキとレーンキープアシストを組み合わせることで、車線内で安全に停車できるように進化した。

さらに視認性に優れたLEDリアコンビネーションランプを標準装備とし、後続車からの追突リスクを低減する。

また、アトラス2WDの2トンクラスは、法規適合に加えて市場のニーズに対応するため、展開車型を拡大した。

アトラスは、いすゞ自動車の『エルフ』をベースに、日産自動車の車種として、いすゞより生産供給されているモデルである。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産自動車

トラック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES