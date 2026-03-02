日産、中古EV「バッテリー状態証明書」のトライアル運用を開始…バッテリー健全度を公式証明

日産自動車は2月27日、中古電気自動車(中古EV)のバッテリー健全度(SOH:State Of Health)を証明する「日産バッテリー状態証明書」のトライアル運用を開始すると発表した。

「日産バッテリー状態証明書」は、日産が中古EVのバッテリー状態を確認し、販売車両のバッテリー健全度をメーカーとして公式に証明するもの。中古EVの走行距離や車両状態だけでなく、バッテリー健全度をメーカーが証明することで、中古EVのバッテリー状態に対する不安を軽減し、中古EVを安心して購入できる環境を整えることで、中古EV市場の活性化を図ることを目的としている。

今回はトライアル運用として、千葉県内の販売会社3社と連携し、ZE1型『リーフ』を対象に証明書の発行を開始する。

証明書には、中古EVのバッテリー健全度に加え、バッテリー残容量や満充電時の航続可能距離を、測定データに基づいて日産自動車が証明する内容が記載される。

バッテリーの診断・測定は、バッテリー状態をモジュール単位で計測可能な日産の電子診断機「コンサルト」を用い、販売会社が実施する。計測したデータは日産自動車に送信され、その結果を基に日産自動車がバッテリー状態証明書を発行する。

発行された証明書は、中古車の販売情報として公開・掲示され、顧客が中古EVを選ぶ際の判断材料として活用できる。

今回のトライアル運用を通じ、顧客や市場の反響を確認し、対象車種や対象地域の拡大を検討する計画だ。