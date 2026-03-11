プジョー・シトロエンなど欧州6ブランドの認定中古車拠点、愛知県東郷町に…ホワイトハウスが3月13日オープン

ホワイトハウスは、愛知県東郷町にある日本最大規模の輸入・国産中古車展示場「オートプラネット名古屋」内に、欧州6ブランドの認定中古車を取り扱う「SPOTiCARセンター」を3月13日にオープンすると発表した。

オープンする拠点は、プジョー東郷SPOTiCARセンター、シトロエン東郷SPOTiCARセンター、DS東郷SPOTiCARセンター、フィアット/アバルト東郷SPOTiCARセンター、アルファロメオ東郷SPOTiCARセンターの5拠点。

これにより、フランスの輸入車メーカーであるプジョー、シトロエン、DS、イタリアの自動車メーカーであるフィアット、アバルト、アルファロメオの6ブランドの上質な認定中古車を1か所で比較・購入できる拠点となる。

オートプラネット名古屋は、ホワイトハウスが運営する日本最大級の屋内型輸入中古車販売店。輸入中古車以外にも、国産中古車、輸入モーターサイクル、キャンピングカー、オフロードバギーといった様々なモビリティを常時250台以上展示・販売している。

防災関連アイテムの販売やカフェも併設されており、年中快適な屋内環境でゆっくりと自動車を見ることができるショールームだ。大型指定工場も併設しており、車検・整備・板金塗装・コーティングまで対応。愛知県内はもちろん、県外からの購入や納車にも対応している。