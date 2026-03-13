ホーム プレミアム ビジネス 記事

東京でロボタクシー運行へ…日産・Wayve・ウーバーが自動運転で協業　2026年後半から

日産・Wayve・ウーバーが自動運転で協業
  • 日産・Wayve・ウーバーが自動運転で協業
  • 日産・Wayve・ウーバーが自動運転で協業：日産リーフ自動運転車
  • 日産・Wayve・ウーバーが自動運転で協業：日産リーフ自動運転車
  • 日産・Wayve・ウーバーが自動運転で協業
  • 日産・Wayve・ウーバーが自動運転で協業：日産リーフ自動運転車
  • 日産・Wayve・ウーバーが自動運転で協業：日産リーフ自動運転車
  • 日産・Wayve・ウーバーが自動運転で協業：日産リーフ自動運転車
  • 日産・Wayve・ウーバーが自動運転で協業：日産リーフ自動運転車

英国ロンドンのWayve（ウェイブ）、米国カリフォルニアのウーバー・テクノロジーズ（Uber Technologies）、日産自動車の3社は3月12日、ロボタクシー（自動運転タクシー）の開発および展開に関する協業を開始するため、3社間で覚書（MOU）を締結した。


●日産リーフがベース車

3社は2026年後半、東京で試験運行を実施するための準備を開始する。試験では、WayveのAI Driverを搭載した日産『リーフ』をウーバーの配車プラットフォームを通じて提供する。初期段階では訓練を受けたセーフティードライバーが同乗し、車両はウーバーのネットワーク上で運行される予定だ。利用者は日常の移動の中でロボタクシーサービスを体験できる。

この協業は、日本におけるウーバー初の自動運転車パートナーシップだ。同時に、ロンドンを含む世界10都市以上でサービス展開を計画するWayveのグローバル・ロボタクシープロジェクトにおける、マイルストーンにもなる。

●実世界の走行データから学習、東京ではどうか？

今回の枠組みでは、WayveのエンドツーエンドAI自動運転システムを日産の車両プラットフォームに統合し、ウーバーの配車ネットワークと接続することで、ロボタクシーと利用者を結びつける仕組みを構築する。WayveのAI DriverはHDマップを使用せず、実世界の走行データから学習して新しい都市や道路環境に適応する特徴を持つ。これにより東京のような複雑な都市環境への導入や、新地域への展開を容易にするという。

日産・Wayve・ウーバーが自動運転で協業：日産リーフ自動運転車

《高木啓》

あわせて読みたい

特集

日産自動車

Uber（ウーバー）

自動運転、高度運転支援（ADAS）

タクシー、ハイヤー

日産 リーフ

電気自動車 EV、PHEV、BEV

SUV・クロスオーバー

注目の記事

有料会員記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES