東京でロボタクシー運行へ…日産・Wayve・ウーバーが自動運転で協業　2026年後半から

英国ロンドンのWayve（ウェイブ）、米国カリフォルニアのウーバー・テクノロジーズ（Uber Technologies）、日産自動車の3社は3月12日、ロボタクシー（自動運転タクシー）の開発および展開に関する協業を開始するため、3社間で覚書（MOU）を締結した。

●日産リーフがベース車

3社は2026年後半、東京で試験運行を実施するための準備を開始する。試験では、WayveのAI Driverを搭載した日産『リーフ』をウーバーの配車プラットフォームを通じて提供する。初期段階では訓練を受けたセーフティードライバーが同乗し、車両はウーバーのネットワーク上で運行される予定だ。利用者は日常の移動の中でロボタクシーサービスを体験できる。

この協業は、日本におけるウーバー初の自動運転車パートナーシップだ。同時に、ロンドンを含む世界10都市以上でサービス展開を計画するWayveのグローバル・ロボタクシープロジェクトにおける、マイルストーンにもなる。

●実世界の走行データから学習、東京ではどうか？

今回の枠組みでは、WayveのエンドツーエンドAI自動運転システムを日産の車両プラットフォームに統合し、ウーバーの配車ネットワークと接続することで、ロボタクシーと利用者を結びつける仕組みを構築する。WayveのAI DriverはHDマップを使用せず、実世界の走行データから学習して新しい都市や道路環境に適応する特徴を持つ。これにより東京のような複雑な都市環境への導入や、新地域への展開を容易にするという。