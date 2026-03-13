タクシーアプリS.RIDE、千葉県市原市でサービス開始…県内対応車両1000台超に

S.RIDEは、千葉県市原市においてタクシーアプリ「S.RIDE」のサービス導入を開始したと発表した。

今回の導入では、小湊鐵道グループ3社(小湊タクシー46台、姉ヶ崎タクシー30台、牛久タクシー10台)および白鳥川岸タクシー(46台)が参画し、合計132台の車両でサービスを提供する。

これにより市原市内でS.RIDEアプリを通じた配車が可能となる。本導入は、株式会社電脳交通が提供するクラウド型タクシー配車システム「DS」とS.RIDEの配車プラットフォームを連携させることで実現している。

あわせて法人契約プラン「S.RIDE Biz」も同エリアで提供を開始する。

市原市は京葉工業地帯を擁する千葉県内有数の工業都市であり、通勤・通学、観光、ビジネス利用など多様な移動ニーズがある。今回のサービス開始により、これらの需要に対してアプリによるスムーズな配車環境を提供する。

S.RIDEは千葉県内で既に複数エリアでサービスを展開しており、今回の市原交通圏での対応開始により、S.RIDE対応台数は1000台を超え、県内ネットワークをさらに強化する。

S.RIDEは「革新的なモビリティサービスで、心動かす移動体験を創る。」というパーパスのもと、新たな移動体験の提供やライフスタイルの提案を通して、モビリティサービス市場の変革を牽引している。