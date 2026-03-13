ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

タクシーアプリS.RIDE、千葉県市原市でサービス開始…県内対応車両1000台超に

タクシーアプリS.RIDEが千葉県市原市でサービス開始
  • タクシーアプリS.RIDEが千葉県市原市でサービス開始

S.RIDEは、千葉県市原市においてタクシーアプリ「S.RIDE」のサービス導入を開始したと発表した。

今回の導入では、小湊鐵道グループ3社(小湊タクシー46台、姉ヶ崎タクシー30台、牛久タクシー10台)および白鳥川岸タクシー(46台)が参画し、合計132台の車両でサービスを提供する。

これにより市原市内でS.RIDEアプリを通じた配車が可能となる。本導入は、株式会社電脳交通が提供するクラウド型タクシー配車システム「DS」とS.RIDEの配車プラットフォームを連携させることで実現している。

あわせて法人契約プラン「S.RIDE Biz」も同エリアで提供を開始する。

市原市は京葉工業地帯を擁する千葉県内有数の工業都市であり、通勤・通学、観光、ビジネス利用など多様な移動ニーズがある。今回のサービス開始により、これらの需要に対してアプリによるスムーズな配車環境を提供する。

S.RIDEは千葉県内で既に複数エリアでサービスを展開しており、今回の市原交通圏での対応開始により、S.RIDE対応台数は1000台を超え、県内ネットワークをさらに強化する。

S.RIDEは「革新的なモビリティサービスで、心動かす移動体験を創る。」というパーパスのもと、新たな移動体験の提供やライフスタイルの提案を通して、モビリティサービス市場の変革を牽引している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

S.RIDE

タクシー、ハイヤー

DX

有料会員記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES