『バイオハザード レクイエム』発売記念、グレースとレオンのラッピングタクシーが東京23区を走行…2月23日から

大和自動車交通は、タクシー配車アプリ「S.RIDE」を提供するS.RIDEと共同で、カプコンの『バイオハザード』シリーズ最新作『バイオハザード レクイエム』の発売を記念し、2月23日から3月1日までの期間限定で、特別ラッピングを施したコラボタクシーを東京都内で運行する。

【画像】『バイオハザード レクイエム』のラッピングタクシー

今回のコラボレーションでは、本作の主人公2人であるFBI分析官のグレース・アッシュクロフトと、エージェント レオン・S・ケネディのビジュアルを車体にラッピングしたコラボタクシーが都内を走行する。

本車両は、S.RIDEアプリからの指定配車に対応しており、期間中はアプリ上の車両アイコンもコラボ仕様のデザインに変化する。また、後部座席のタクシーサイネージメディア「GROWTH」を搭載した車両では、本コラボレーションの告知映像を放映する。

対象車両は計10台で、大和自動車交通が8台、境交通が2台を運行する。走行場所は東京都23区、武蔵野・三鷹地区となる。

『バイオハザード レクイエム』は、サバイバルホラーの新たな紀元を切り開くバイオハザードシリーズ最新作。FBI分析官・グレースと体験する震え慄く恐怖と、歴戦のエージェント・レオンと共に死を打ち倒す爽快感が特徴で、2026年2月27日に発売予定。対応ハードはPlayStation5などで、CEROレーティングはZ(18歳以上のみ対象)となっている。