Uber Japan、初のタクシー事業者向けサミット開催…全国1000社超と提携拡大

「Uber Summit 2026 - 共創するモビリティの未来 -」
  • 「Uber Summit 2026 - 共創するモビリティの未来 -」

Uber Japanは、全国の主要なパートナータクシー会社を招き、「Uber Summit 2026 - 共創するモビリティの未来 -」を虎ノ門のTOKYO NODEで開催した。

Uber Japanがタクシー事業者を対象にしたリアルイベントを開催するのは今回が初めてとなる。

配車アプリの普及、インバウンドの増加、日本版・公共ライドシェアの導入などを背景に、日本のモビリティビジネスを取り巻く環境は大きな転換期を迎えている。本イベントは、Uber Japanが描くモビリティの将来像を共有するとともに、タクシー事業者とのパートナーシップを一層強化することを目的として実施された。

本イベントでは、Uber Japanの最新モビリティ戦略の説明に加え、業界をリードするタクシー事業者の経営者によるパネルディスカッションを実施。データ活用による運行効率の向上、インバウンド需要への対応、ドライバーの稼働最適化など、デジタル技術を活用した持続可能な事業モデルについて議論が交わされた。

Uber Japanは現在、日本国内で1000社を超えるタクシー事業者と提携しており、配車アプリを通じた乗車件数は拡大を続けている。今回のサミットは、こうした拡大基盤を背景に、競争ではなく「共創」を軸とした産業発展モデルを打ち出す場となった。

Uber Japanは、引き続きパートナー企業とともに、日本のモビリティ社会の発展に寄与していく。

《森脇稔》

