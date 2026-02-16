ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ウーバーとバイドゥ、ドバイで自動運転配車サービス「Apollo Go」を3月開始へ

バイドゥとウーバーが自動運転配車サービス「Apollo Go」をドバイで開始へ
  • バイドゥとウーバーが自動運転配車サービス「Apollo Go」をドバイで開始へ

バイドゥとウーバー・テクノロジーズは、ドバイ道路交通局(RTA)との提携により、自動運転配車サービス「Apollo Go」をドバイのウーバープラットフォームで提供すると発表した。

3月中にサービスを開始する予定で、完全自動運転車両がウーバーアプリを通じてジュメイラ地区の一部エリアで利用可能になる。今後、運用実績と規制当局の承認に基づいて、市内全域へのサービス拡大を目指す。

この取り組みは、ドバイが掲げる「2030年までに全交通手段の25%を自動運転化する」という目標とも合致している。

サービスエリア内での移動では、利用者がウーバーコンフォートまたはウーバーXを予約する際、あるいはウーバーアプリで「自動運転」オプションを選択することで、Apollo Goの車両とマッチングされる可能性がある。車両管理は第三者事業者のニューホライズンが担当する。

今回の発表は、昨年12月に右側通行市場であるロンドンへの自動運転配車サービス展開を発表し、今年1月にドバイで海外初の運用管理拠点「Apollo Goパーク」を開設したことに続くものだ。

世界をリードする自動運転配車サービス提供事業者として、Apollo Goはこれまでに2億4000万km以上の自動運転走行を記録しており、そのうち1億4000万km以上は完全無人運転モードで完了している。世界22都市で展開するApollo Goの週間配車回数は最近25万回を超え、2025年10月31日時点で累計1700万回以上の配車を完了している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

Uber（ウーバー）

自動運転、高度運転支援（ADAS）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES