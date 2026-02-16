ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ウーバーとウィーライド、アブダビ中心部で初の商用ロボタクシーサービス開始

自動運転技術を手がける中国のウィーライド（WeRide）とウーバー・テクノロジーズは、アブダビ中心部で初の商用ロボタクシーサービスを開始した。これはアブダビ首長国で初めて都市中心部に自動運転車両が配備されたことを意味する。

今回の中心部への拡大により、ウィーライドとウーバーのサービスはアブダビ中心部の約70%をカバーするようになった。車両台数は2024年12月の運行開始時から4倍に増加している。

新たに拡大されたサービスは、統合交通センターとの提携により、ハリファシティ、マスダールシティ、ラブダン、コーニッシュロードとシェイク・ザイード・グランドモスク間のルートで運行されている。サービスエリア内には、シェイク・ザイード・グランドモスクや、グランドハイアット・アブダビ、インターコンチネンタル・アブダビ、エディションホテル、エミレーツパレス・マンダリンオリエンタル、リクソス・マリーナ・アブダビ、ラディソンブルーホテル&リゾートなど、コーニッシュロード沿いの人気ホテルが含まれている。

ウーバーアプリを使用して新エリアを行き来する利用者は、ウーバーXまたはウーバーコンフォートを通じてウィーライドのロボタクシーGXRとマッチングされる。また、アプリ上の専用「自動運転」オプションから直接予約することもできる。現在は段階的アプローチの一環として、車両専門スタッフが同乗する形で商用運行が行われている。タワスル・トランスポートがウーバープラットフォーム上のウィーライド車両の主要フリート運営者として、車両管理サービスを提供している。

今回の拡大は都市の接続性を高め、交通アクセスを改善し、UAE全体のスマートモビリティビジョンを支援するものである。以前は、サービスはアルリーム、アルマリヤ、ヤス、サディヤットを含むアブダビ中心部の約半分と、ザイード国際空港への高速道路ルートをカバーしていた。ウィーライドは現在、中東で200台以上のロボタクシーを保有している。

シェイク・ザイード・グランドモスクは2025年に中東のトップアトラクションに選ばれ、ウーバーアプリ上でも人気の観光地となっている。拡大されたウィーライドとウーバーのロボタクシーサービスは、観光ハブとしてのアブダビの成長を支援している。2024年時点で、首長国内のホテルは480万人のゲストを受け入れ、国際観光客は前年比27%増加した。この需要の高いホテルと観光回廊をアブダビの他の地域と接続することで、このサービスは複雑な都市環境で安全に運行するパートナーの能力に対する統合交通センターの信頼を示している。

この展開は、ウィーライドとウーバーがUAEで急速に進展していることを示しており、両社は今後数年間で中東での運行を数千台のロボタクシーに拡大する計画である。2026年2月、両社は2027年までにアブダビ、ドバイ、リヤドにまたがる中東全域で少なくとも1200台のロボタクシーを展開することを約束した。

2025年11月、ウィーライドとウーバーは中東初のレベル4完全無人ロボタクシー商用運行をアブダビで開始した。これはヤス島から始まった。この開始は、ウィーライドのロボタクシーが2025年10月に米国外で世界初の都市レベル完全無人ロボタクシー許可を取得したことで実現した。

ウィーライドは、2021年からアブダビでロボタクシーを運行しており、アブダビでの自動運転車両展開において4年間の先行者優位を維持している。2023年には、UAEで初めてあらゆる種類の自動運転車両をカバーする国家ライセンスを取得し、首長国レベルの承認を条件に、国内の公道での自動運転テストと運行を許可された。2024年12月、ウィーライドとウーバーはアブダビでロボタクシー配車サービスのパートナーシップを開始した。これは米国と中国以外で最大の商用ロボタクシーサービスである。

《森脇稔》

