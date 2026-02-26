レベル4自動運転トラック、関東-関西間1日1往復を国内初実証…T2が物流事業者7社と協力

T2は、レベル4自動運転トラックを用いた幹線輸送サービスの実現に向けて、関東-関西間の1日1往復運行を国内で初めて実証し、レベル4で前提となる連続運行に必要なオペレーションを確認したと発表した。

【画像全3枚】

「自動運転トラック輸送実現会議~L4 Truck Operation Conference~」に参画する物流事業者7社が本実証に協力。佐川急便、鈴与、西濃運輸、日本郵便、福山通運、フジトランスポート、三井倉庫ロジスティクスの各社が参加し、48時間以内に関東-関西間の2往復運行を達成した。

現状、ドライバーの拘束時間は1日あたり最長15時間と定められているため、関東-関西間では1日「片道」の運行が限界となっている。しかしT2が2027年度に実現を目指すレベル4自動運転トラックを用いた幹線輸送サービスでは、ドライバーのトラックへの乗車が不要となることから「往復」の運行が可能となり、輸送能力は少なくとも2倍に高まると見込んでいる。

本実証では、こうした関東-関西間の1日1往復を前提にしたオペレーションの有効性を確かめるため、2026年1月27日から29日の期間に、関東と関西を結ぶ約400kmの高速道路区間で実施した。

レベル4を見据えて無人運転(高速道路)と有人運転(一般道)を切り替えるためにT2が設置を進めている「切替拠点」の利用を想定。神奈川県厚木市と京都府八幡市にある物流施設をこれに見立てた上で、高速道路はT2のレベル2自動運転トラック(2025年7月から開始した商用運行で使用)、一般道は鈴与およびフジトランスポートのトラックで運行した。

T2のトラック2台を用いて関東と関西をそれぞれ発着地に同時並行で本実証を行った結果、約48時間以内に1台あたり2往復を達成できた。さらに、荷台との分離により輸送を効率化できる点で顧客のニーズが高い「自動運転トラクター」の導入も見据えて、T2のトラック(スワップボディタイプ)から各社のトラックへコンテナを移し替えるデモンストレーションを通じて、詳細な手順やリードタイムを確認した。

本実証の結果は、2月18日に開催した「自動運転トラック輸送実現会議」の全体会合で参画企業にも共有し、今後、レベル4で前提となる連続運行に必要なオペレーションを構築していく。