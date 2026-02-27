ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

三菱ふそうとヤマト運輸、自動運転セミトレーラーで東京-大阪間500kmを実証実験…レベル2+で走行

三菱ふそうとヤマト運輸が幹線輸送で運転自動化レベル2＋技術搭載のセミトレーラーによる走行実証
三菱ふそうトラック・バスは、自動運転の実用化に向けた取り組みとして、ヤマト運輸およびティアフォーと共同で、運転自動化レベル2＋（部分運転自動化）技術搭載のセミトレーラーを使用した幹線輸送の走行実証を実施した。

本実証は2026年2月16日から20日まで、羽田クロノゲートベースと関西ゲートウェイベース間の約500kmを2往復4運行で実施された。ヤマト運輸が実際に輸送する荷物を積載し、車両性能や安全性、実用化に向けたオペレーションなどを検証した。

検証内容は大きく3つに分かれる。車両性能と安全性では、大型連結車両特有の揺れや軌道などの動きをデータ化し、手放し走行率や車線逸脱の有無などを確認した。また、ドライバーによる手動介入が発生した際の周辺状況や判断基準、介入の傾向を分析した。

走行時間については、手動運転での通常運行時と比較し、遅延なく計画どおりに運行できることを確認した。

オペレーション面では、運行前点検の自動化に向けた検討として、タイヤの状態確認など点検項目の一部を自動化する仕組みを試行した。また、自動運転レベル4の実証を見据え、遠隔地から車両状態や周辺環境を監視する業務を行った。

実証区間は新東名高速道路の駿河湾沼津SAから浜松SA間の約100kmで実施された。初運行に乗務したドライバーは「最初は緊張したが、自動運転機能の特性などを理解するにつれ、安心して運行することができた。将来の輸送力維持に向けて、自動運転トラックが私たちの仕事を支える未来のパートナーとなってくれることを期待する」とコメントしている。

本実証で得られた走行データや運用ノウハウは、自動運転技術のさらなる精度向上に活用される。将来的には、自動運転レベル4技術搭載のセミトレーラーをヤマトグループの幹線輸送で実用化することを目指す。

なお、運転自動化レベル2+とは、ドライバーが乗車し、いつでもハンドルを保持し直せるような状態で走行することを指す。レベル4は、場所や天候、速度などの特定の条件下で、自動運行装置が運転操作の全部を代替する状態を指す。

本実証は、国土交通省の令和7年度「自動運転トラックによる幹線輸送の社会実装に向けた実証事業補助金」の交付を受けて実施された。

《森脇稔》

