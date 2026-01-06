ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ティアフォー、自動運転レベル4+向け「E2E AI」技術を出展へ…CES 2026

ティアフォーのCES2026ブースイメージ
  • ティアフォーのCES2026ブースイメージ

ティアフォーは、米国ラスベガスで1月6日（日本時間1月7日未明）に開幕するCES 2026に出展すると発表した。今回で6回目の出展となる。

同社は、自動運転レベル4+の実現に向け不可欠なエンドツーエンド(E2E)AIを中心に、最新の自動運転技術をデモンストレーションや車両展示を通じて紹介する。さらに、自動運転用オープンソースソフトウェア「Autoware」の開発を推進するThe Autoware Foundation(AWF)のメンバーと共同で、E2E AIに加え、各社の最先端技術を融合した自動運転技術を紹介する。

ティアフォーは、より安全で信頼性の高い自動運転の社会実装を目指し、2025年4月に自動運転レベル4+への取り組みを開始した。レベル4+は、特定条件下で完全自動運転となるレベル4を基盤に、人間の役割はレベル4に準拠しながら、システム機能にはレベル5の概念を一部取り入れた新しい概念だ。これにより、未経験のシナリオを含む運行設計領域(ODD)を柔軟に定義し、より多様な環境下での自動運転を可能にする。

同年7月、ティアフォーはレベル4+の実現に不可欠な技術であるE2E AIの開発に向け、E2E自動運転に最適化した独自アーキテクチャを設計し、「Autoware」のレポジトリで実装を公開した。この技術はオープンソースとして提供され、世界中の開発者が利用可能だ。

さらにティアフォーは、グローバルのパートナーとの協業を通じ、モジュール型のパラダイムに加え、より一体型のE2E型アプローチなど、複数のAIベースの自動運転向けアーキテクチャの開発を推進している。これらの最先端の技術は、CES 2026で体験することができる。

CES 2026の車両展示では、ティアフォーとRoboCarsが米国で進めるE2E AIアーキテクチャを含むレベル4+向けの自動運転システムの開発・検証に使用している車両を展示する。

ティアフォーのE2E AIデモでは、シミュレーター上で車両がE2E AIを用いて走行する技術を紹介し、高度な認知・判断・制御の仕組みを体験できる。

SOAFEEを活用したソフトウェア定義型自動車(SDV)デモでは、ティアフォーの「Pilot.Auto」と「Web.Auto」を利用したクラウドネイティブ開発を、アマゾン ウェブ サービスの自動車向けクラウド上に構築されたAstemoのIoV(Internet of Vehicle)プラットフォームで展開する共同展示だ。このプラットフォームは、シーメンスのPAVE360 Virtual Prototyping Platformでホストされ、ArmのZena CSSによって実現されている。デモでは、ExcelForeのeSync OTAアップデートサービスを用いて、ワークロードをコンピュートプラットフォームへ展開する様子も紹介する。

セーフティ・クリティカル対応Open AD Kitデモでは、安全性が求められる車載システムにおいて重要となるミックスド・クリティカル・オーケストレーションをサポートするSOAFEEの拡張機能を備えた最新のOpen AD Kitを紹介する。本デモは、Arm、Corellium、Excelfore、Multicorewareとのパートナーシップのもと、AWFが開発したフェイルセーフ・最小リスク操作(MRM)自動運転ユースケースを用いて行われる。

AWFのE2E AIデモでは、乗用車向けのE2Eによるレベル2+の先進運転支援システムをレベル4+へ進化させるAutoSpeedとAutoSteerのニューラルネットワークAIモデルを展示する。本デモは、業界をリードする性能を備えたAMD Versal AI エッジシリーズGen 2のシステム・オン・チップコンピュートプラットフォーム上で動作するオープンソースパッケージを用いて実施される。

オフロード環境適用事例デモでは、ティアフォーの「Pilot.Auto」が建設や畜産業を始めとするオフロード環境に適用された事例を、パートナーのdriveblocksとの協力事例も交えて紹介する予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ティアフォー

CES 2026

自動運転、高度運転支援（ADAS）

CES

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES