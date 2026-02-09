ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ヤマト運輸×ファミリーマート、「クロネコ・シロネコ」のオムレットを2月10日発売…2月22日「ねこの日」企画

クロネコのオムレット
  • クロネコのオムレット
  • 紙ピックデザイン
  • パッケージデザイン
  • 「クロネコ・シロネコ」キャラクター

ヤマト運輸は、ファミリーマートが2月10日に発売する「クロネコのオムレット」を監修。2月22日の「ねこの日」に合わせた「ファミリ~にゃ～ト大作戦！」の一環として、全国のファミリーマートで販売される。

商品は、ふんわりココアオムレット生地でココアクランチ入りのクリームを包み、ヤマト運輸の公式キャラクター「クロネコ・シロネコ」の紙ピック1枚とクロネコをイメージしたネコ型のビスケットをトッピングした。紙ピックとパッケージは、全3種類のデザインを用意している。

価格は276円（税込298円）。2月10日から発売開始で、沖縄県は2月13日からとなる。数量限定で、店舗によって取り扱いのない場合がある。

「クロネコ・シロネコ」キャラクター「クロネコ・シロネコ」キャラクター

キャラクター作家の坂崎千春さんは「ココアクランチ入りのクリームがたっぷりのココアオムレット。ふわふわの生地、なめらかなクリーム、サクサクのビスケット、色々な食感がおいしいハーモニーを奏でています。クリームの上にのっているクロネコ、シロネコも楽しそう。ネコとスイーツが大好きな人に届きますように」とコメントしている。

「クロネコ・シロネコ」は1991年に登場したヤマト運輸の公式キャラクターで、2019年にリニューアル。広告、販促グッズ、Webコンテンツ、公式SNSアカウントなどで幅広く活躍している。

《森脇稔》

