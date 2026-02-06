特定技能制度活用、ベトナム人中型トラックドライバー3名採用…ヤマトグループのナカノ商会

ヤマトホールディングス傘下のナカノ商会は、特定技能1号の中型トラックドライバー候補者として、20代から30代のベトナム人3名を採用し、2月2日に入社式を行った。

【画像全2枚】

日本の大型トラックドライバーの平均年齢は50.9歳と全産業と比べ6.8歳ほど高く、物流業界では将来的な輸送力不足が課題となっている。日本政府は2024年3月から特定技能1号に「自動車運送業」を追加し、人手不足が深刻な分野で即戦力となる外国人を受け入れる体制を整えた。

今回採用された3名は、日本語能力試験N4相当の日本語能力と自動車運転免許を持ち、特に日本での就労経験があるベトナム人を選んだ。ナカノ商会は候補者へのサポートや研修だけでなく、配属先の厚木営業所の日本人社員に対しても研修を実施し、即戦力として活躍できる教育体制を構築している。

入社前研修として、2025年2月から2026年1月までベトナムで特定技能評価試験合格と日本での生活に向けたサポートを実施。ベトナムの日本語学校と連携した日常会話の読解・聴解能力向上に向けた講習や、ベトナムの中型トラック運転免許以上の取得に向けた講習を行った。また、月1回のオンライン面談により、日本での生活や働き方に関する不安や疑問の解消に努めた。

日本での入社後研修では、2026年1月から6月まで、日本人社員とベトナム人社員が共同で作成したマニュアルを活用し、日本での文化や生活ルールに関してオリエンテーションを実施。外国の運転免許証から日本の運転免許証への切り替えに向けた講習や、日本の交通ルールと交通文化に関する教育を行う。さらに、日本人トラックドライバーの車両に同乗して、企業間輸送業務の実習を経験する。

配属先の厚木営業所の日本人社員へも、2026年1月から2月にかけて研修を実施。在留資格や労働条件に関する講習、文化や習慣の違いと、言語の理解度に配慮した安全教育やコミュニケーションに関する講習を行い、円滑なコミュニケーションと協力体制構築に向けたサポートを行う。

ナカノ商会は、東北から九州に持つ物流倉庫と輸送ネットワークを生かし、商品保管から流通加工、輸送などの物流機能を包括的に提供する3PL事業を中心として、小売事業者や食品メーカーなど法人の顧客に24時間安定した物流サービスを提供している。2024年12月からヤマトグループに加わり、グループ一体となって法人ビジネス領域の拡大に取り組んでいる。

物流と雇用によって社会に貢献していくことを企業使命とし、国籍を問わず多様な社員が活躍、成長できる職場環境の構築を目指している。これまでに日本在住の韓国人、フィリピン人、ベトナム人など11カ国の外国人雇用実績があり、約40名の外国人が倉庫内の作業スタッフや管理部門で活躍している。

今後も特定技能制度を活用したベトナム人中型トラックドライバーの採用と育成を行い、企業間輸送における運行効率の向上と持続可能な物流サービスの提供を目指す。将来的にはベトナムだけでなく、インドネシアやカンボジアなどからの採用も検討していく。

特定技能外国人の採用・育成に関しては、株式会社キャムグローバルと協定を締結し、人材紹介と生活支援に関しては、登録支援機関の株式会社バイトレと契約を締結し、採用・育成・生活支援を共同で行っている。