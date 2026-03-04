ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

イベコS-Way、アルゼンチンで現地生産スタート…ユーロVI基準の大型トラック

イベコは、アルゼンチン・コルドバ工場で大型トラック「S-Way」の現地生産を開始した。同社史上最も先進的なトラックの生産開始により、同国における戦略的な産業拠点としての地位を強化する。

生産開始に伴い、コルドバ州政府関係者、コルドバ産業連盟、同社幹部、従業員、販売店、顧客、労働組合、サプライヤー、報道関係者が出席する式典が開催された。コルドバ産業地区が地域の生産・技術の中核拠点であることの重要性が強調された。

今回のプロジェクトは、技術的な調整、新しい手法の導入、製造・品質・物流・購買・エンジニアリング・財務・販売・ネットワーク・アフターサービス部門の連携作業を含む計画的な産業実装の成果である。これによりコルドバ工場は、世界のイベコ主要拠点の生産基準に沿った新たな産業成熟度に到達し、一貫性、トレーサビリティ、オペレーショナルエクセレンスを確保している。

この進展は、計画的な投資、事業継続性、能力開発への注力という、同社のアルゼンチンに対する継続的なコミットメントを再確認するもの。S-Wayの現地生産は、工場とチームが達成した産業進化を認識する長期的な決定に基づいており、地域の成長と継続的改善戦略の中でアルゼンチンを強固なものにしている。

コルドバで製造されるS-WayはユーロVI技術を搭載している。イベコはアルゼンチンでこの技術を持つ大型車両の製造における先駆者であり、現行の規制枠組みに先駆けて、同国におけるより効率的で持続可能な輸送への進化をリードしている。

ユーロVI基準の車両の国内製造は、地域産業の技術プロファイルを向上させ、アルゼンチンを最も発展した市場と同調させる。これは投資を促進し、産業競争力を向上させ、アルゼンチンの輸送セクターに新たなビジネス機会を開く戦略的決定である。

S-Wayの現地生産は、産業的重要性に加えて、アルゼンチンにおける同ブランドのビジネスに大きな影響を与える。商業的予測可能性の向上、物流最適化、地元サプライヤーの統合、市場ニーズへのより迅速な対応を可能にする。

車両の供給増加と納期短縮は、確立された販売店ネットワークと、各顧客の稼働可能性を最大化することを目指したサービス体制に加わる。

S-Way 480は長距離輸送と危険物輸送向けに設計され、先進技術、イノベーション、運用効率に焦点を当てた設計を組み合わせている。世界で最も厳しい環境基準であるユーロVIに準拠し、排出ガスを削減し燃費を最適化することで、ブランドの持続可能性戦略に沿っている。

生産開始前に、S-Wayはアルゼンチン市場の要求に特化して構成・検証された。産業投入前に、極端な温度変化、長距離、アンデス山脈回廊のような地形要求などの要因を考慮し、同国のさまざまな運用条件で厳格なテストと調整プロセスを経た。この適応により、安全性、技術、性能、信頼性、効率性に焦点を当てた、地域の実際の運用ニーズに沿った車両を提供できる。

アルゼンチンでは4x2、6x2、6x4の構成で提供され、大型輸送のさまざまな用途に対応する。その生産は、コルドバで製造されるFPTエンジンと地元および地域のサプライヤーの参加を含む産業エコシステムに統合され、バリューチェーンを強化している。

制度的観点から、この生産開始は、品質、信頼性、オペレーショナルエクセレンスに焦点を当てたラテンアメリカにおけるブランドの産業戦略内でのアルゼンチンの位置づけを強固にする。

《森脇稔》

