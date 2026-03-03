ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

スカニアジャパン、日野・三菱ふそうとMOU締結…公正な競争環境維持へ

スカニア
  • スカニア

スカニアジャパンは、日野・三菱ふそうとMOUを締結したと発表した。

日野自動車と三菱ふそうトラック・バスの経営統合計画の発表を受け、公正取引委員会は両社に対し、公正な競争環境を維持するための措置を提案するよう要請した。

これを受けて、日野自動車および三菱ふそうは、公正取引委員会の監視のもとスカニアジャパンとの協議を開始。その結果、基本合意書(MOU)を締結した。

スカニアジャパンの代表取締役社長アラン・スーダン氏は「既存のすべてのお客様に対するサービスの範囲と品質を向上させるため、投資を行っている。また、日本全国の新たな潜在顧客にアプローチできるよう、ネットワーク拡大への投資も継続している」とコメント。

今回のMOU締結と公正取引委員会による継続的なモニタリングにより、スカニアジャパンはすべての運送事業者および関連企業に対し、より地域に密着したタイムリーなプレミアムサービスを届けられる体制構築を目指す。

この新たな展開の一環として、金融サービスにおいても新たなパートナーシップの構築を検討している。さらに2027年4月には、サービス能力を拡充し、車検センターを併設した直営ディーラーの新店を大阪に設立する予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スカニア

日野自動車

三菱ふそうトラック・バス

トラック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES