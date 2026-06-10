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三菱ふそう、『キャンター』を一部改良…電動パーキングブレーキを標準装備化

・三菱ふそうが小型トラック新型「キャンター」を一部改良し、電動パーキングブレーキを標準装備化した

・2026年9月から適用される国際基準（UN-R13改正）に対応するための措置で、駐車時の安全性が向上する

・2026年2月のモデルチェンジで燃費性能も改善済みで、JH25モード燃費基準値を5％以上上回る

三菱ふそう キャンター
  • 三菱ふそう キャンター

三菱ふそうトラック・バス（MFTBC）は6月9日、小型トラックの『キャンター』を一部改良し、全国の三菱ふそう販売会社および三菱ふそう地域販売部門で販売を開始した。

今回の改良の主なポイントは、電動パーキングブレーキの標準装備化だ。これまでオプション設定として提供していた電動パーキングブレーキを、1.5t積載車およびエコモデルを除く全車種に標準装備した。

この対応は、2026年9月から適用される国際基準「UN-R13改正」に基づくもので、車両停止時にイグニッションOFFやドア開放などを検知して電動パーキングブレーキを自動作動させることが求められる。スイッチ操作のみで確実に作動する電動パーキングブレーキの採用により、ドライバーの操作性向上と坂道などでのパーキングブレーキ掛け忘れ防止、確実な制動力の保持など、駐車時の安心感向上に貢献する。

キャンターは、2026年2月のモデルチェンジで環境性能も改良済みだ。エンジン本体の改良と可変ジオメトリーターボ制御の適正化により燃焼効率を高めるとともに、フロントバンパー形状の変更や空力性能を考慮したエクステリアパーツ（ドアバイザー標準装備）により空気抵抗を低減。全車種で「2025年度重量車燃費基準（JH25モード）」を達成し、JH25モード燃費基準値を5％上回る燃費性能を実現している。一部車種では同基準値＋10％も達成している。

そのほか、サイバーセキュリティ法規にも対応。オプション設定のセンターディスプレイは「Apple CarPlay」およびグーグル「Android Auto」に対応しており、スマートフォン連携による高い利便性を提供している。

《森脇稔》

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