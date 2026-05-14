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三菱ふそう「キャンター」とNew Eraがコラボ、特別仕様車を初公開へ…ジャパントラックショー2026

・三菱ふそうの小型トラック「キャンター」がスポーツ・ライフスタイルブランド「ニューエラ」とコラボレーションを5月13日より開始。

・5月14日～16日にパシフィコ横浜で開催される「ジャパントラックショー2026」で、コラボ記念の展示用特別仕様車を初公開する。

・オンラインパーツショップ「三菱ふそう_ショップ」では「ニューエラ×キャンター」コラボキャップを8月頃より販売予定。

コラボレーションを記念した三菱キャンター改良新型の特別仕様車
  • コラボレーションを記念した三菱キャンター改良新型の特別仕様車
  • 「New Era×CANTER」 コラボレーションキャップ

三菱ふそうトラック・バス（以下MFTBC）は、小型トラック改良新型『キャンター』とスポーツ・ライフスタイルのグローバルブランド「ニューエラ（New Era）」とのコラボレーションを、5月13日に開始した。

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あわせて、5月14日（木）から16日（土）にパシフィコ横浜で開催される日本最大のトラック関連総合展示会「ジャパントラックショー2026」のMFTBCブースにおいて、コラボレーションを記念した展示用特別仕様車を初公開する。

「キャンター」は業種・業態・地域を問わず、幅広いユーザーに使用されている小型トラックだ。働き方や事業環境の変化・多様化が進むなか、荷物を運ぶだけでなく、ユーザー一人ひとりのビジネスに寄り添い、働く人々の新たな自己表現の一部となる存在を目指している。

ニューエラはMLB唯一の公式選手用キャップサプライヤーであり、新しいスタイルやカテゴリーの商品を生み続けることで、ファッション・カルチャーの領域でも高い支持を集めてきたブランドだ。

両社の想いが重なり、今回のコラボレーションが実現した。

さらに、オンラインパーツショップ「三菱ふそう_ショップ」では「ニューエラ×キャンター」コラボレーションキャップを2026年8月頃より販売予定、としている。

《森脇稔》

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