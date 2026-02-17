三菱ふそう『キャンター』改良新型、2025年度燃費基準達成…サイバーセキュリティ法規にも対応

三菱ふそうトラック・バスは2月16日、小型トラック『キャンター』の改良新型を発売した。全国の三菱ふそう販売会社および三菱ふそう地域販売部門にて販売を開始している。

改良新型キャンターは、環境性能の改良によって従来モデルから燃費向上を実現し、全車種で「2025年度重量車燃費基準(JH25モード)」を達成した。エンジン本体の改良、ならびに可変ジオメトリーターボ制御の適正化を行い、エンジン効率を高めることで燃費性能を向上した。

優しさを基調にしたデザインを目指して、フロントバンパーの形状を変更し、ドアバイザーも標準装備した。エンジン効率の改良と、空気抵抗を低減させるエクステリアパーツによって、従来モデルを上回る優れた燃費性能を実現した。

燃費はJH25モードの燃費基準値を5%上回る燃費性能を実現し、一部車種では同燃費基準値プラス10%を達成した。

また、サイバーセキュリティ法規に対応した。さらに、オプションで選択できるセンターディスプレイを刷新した。このセンターディスプレイは、「Apple CarPlay」、および「Android Auto」に対応している。

環境性能を磨き、さらに進化した改良新型キャンターは、顧客のより幅広いビジネスに貢献する、としている。