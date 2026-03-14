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独自技術で最大15人同時通話、バイク用インカム「RESO PILOT NEO」初公開へ…大阪・東京・名古屋モーターサイクルショー2026

RESO独自開発のMESH技術「ユニシンク」搭載のバイク用インカム「RESO PILOT NEO」
  • RESO独自開発のMESH技術「ユニシンク」搭載のバイク用インカム「RESO PILOT NEO」
  • 大人数でも遅延のない強力なインカム通信／最大15人まで同時接続可能
  • RESOアプリを使用してツーリング前に遠隔で通信チームを結成
  • 5分の充電で2時間使える急速充電対応。最大24時間連続稼働の大容量バッテリー
  • 本体はマグネットで簡単脱着／AIノイズキャンセルで会話もスムーズ

デイトナは、独自開発のメッシュ技術「ユニシンク」を搭載したバイク用インカム「RESO PILOT NEO」を、2026年の大阪・東京・名古屋モーターサイクルショーで初公開する。

【画像】デイトナのバイク用インカム「RESO PILOT NEO」

PILOT NEOは、独自開発のハードウェアメッシュ技術により、最大15人までの接続が可能。大人数でのツーリングでも遅延の少ない快適な通話を実現する。

通信距離は最大2kmで、1対1の場合でも安定した通信品質を保つ。メンバーの離脱や順序変更にも強く、近づくだけで自動復帰する機能を備える。

大人数でも遅延のない強力なインカム通信／最大15人まで同時接続可能大人数でも遅延のない強力なインカム通信／最大15人まで同時接続可能

バッテリーは急速充電に対応し、5分の充電で2時間使用できる。最大24時間の連続稼働が可能で、長時間のツーリングでも電池切れの心配が少ない。

本体はIP67の防水・防塵設計で、マグネットベースにより簡単に脱着できる。独自開発のAIノイズキャンセル機能が高速走行時などの騒音をカットし、低遅延で会話もスムーズだ。アクションカメラとの音声連携も可能となっている。

RESO専用アプリを使用すれば、ツーリング前に遠隔で通信チームを結成でき、集合前に自宅でペアリングが完了する。

本体はマグネットで簡単脱着／AIノイズキャンセルで会話もスムーズ本体はマグネットで簡単脱着／AIノイズキャンセルで会話もスムーズ

「第42回 大阪モーターサイクルショー2026」は、2026年3月20日から22日までインテックス大阪2号館で開催。「第53回 東京モーターサイクルショー2026」は、2026年3月27日から29日まで東京ビッグサイト西4ホールで開催。「第5回 名古屋モーターサイクルショー」は、2026年4月10日から12日まで愛知県国際展示場で開催される。

デイトナは1972年設立のオートバイアフターパーツメーカーで、静岡県周智郡森町に本社を置く。バイク文化の創造企業として独自の企画開発力でライダーのニーズに対応する商品・サービスを提供し、世界のライダーに支持されるブランドを目指している。

《森脇稔》

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