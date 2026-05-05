アイスモードで瞬時に身体を冷やす！ ワークマンのライダー用品…4月のモーターサイクル記事ベスト5

4月に公開されたモーターサイクル関連の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。注目1位は、東京モーターサイクルショー2026に展示されたワークマンの「冷暖房服」でした。近年ではライダー向けの製品も充実し、支持を集めているようです。
黄色い看板が目印の「WORKMAN（ワークマン）」は幹線道路沿いによく見かけるが、近年ではショッピングモールにも進出。プロの職人向け作業服で培った技術を活かした高機能・低価格なアウトドア・スポーツ・カジュアルウェアのブランドとしても人気となっている。近年ではライダー向けの製品も充実し、支持を集めており、「東京モーターサイクルショー2026」でもブースが賑わった。
カワサキモータースジャパンは、3月27日に開幕した「東京モーターサイクルショー2026」で、今夏発売予定の新型スーパースポーツ『Ninja ZX-10R』を関東初公開した。これを受けSNS上では初めて実物を見たファンから「マジかっこよ」「新型かっけぇ！」など高評価の声が多く上がった。
ヤマハ発動機が開発した制振装置「パフォーマンスダンパー（PD）」。クルマやバイクに装着することで、乗り心地の上質さを向上させるこのPDが、意外な場所で活躍している。雪山の急斜面を滑り降りスピードやテクニックを競うアルペンスキーだ。
ヤマハ発動機は、125ccクラスの新型スポーティスクーター『シグナスX（CYGNUS X）』を、5月22日に発売すると発表した。価格は38万9400円（税込）。
スズキのラグジュアリースクーター『BURGMAN STREET（バーグマンストリート）』が全面改良を発表。大胆に刷新されたデザインや追加装備の数々に、SNSでは「かっこいいなぁ」「すっごく改良されたじゃん」「日本にきたら買っちゃうな」と、話題になっている。