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アイスモードで瞬時に身体を冷やす！ ワークマンのライダー用品…4月のモーターサイクル記事ベスト5

ワークマンの冷暖房服『ウィンドコア アイス×ヒーターペルチェベストプロ3（2026年モデル）』（東京モーターサイクルショー2026）
  • ワークマンの冷暖房服『ウィンドコア アイス×ヒーターペルチェベストプロ3（2026年モデル）』（東京モーターサイクルショー2026）
  • ワークマンの冷暖房服『ウィンドコア アイス×ヒーターペルチェベストプロ3（2026年モデル）』（東京モーターサイクルショー2026）
  • ワークマンのブース（東京モーターサイクルショー2026）
  • カワサキ Ninja ZX-10R（東京モーターサイクルショー2026）
  • カワサキ Ninja ZX-10R（東京モーターサイクルショー2026）
  • ヤマハ発動機の制振装置「パフォーマンスダンパー」（手前）と同装置を搭載したチェアスキーのフレーム
  • パラアルペンスキーワールド杯でパフォーマンスダンパーを搭載したチェアスキーで滑走する鈴木猛史選手
  • パフォーマンスダンパーを持つ鈴木猛史選手（左）とエヌ・ティー・エス社の生田目將弘社長（右）

4月に公開されたモーターサイクル関連の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。注目1位は、東京モーターサイクルショー2026に展示されたワークマンの「冷暖房服」でした。近年ではライダー向けの製品も充実し、支持を集めているようです。


1位） 常識を打ち破るワークマン、進化した「冷暖房服」のコスパに注目！…東京モーターサイクルショー2026：140 Pt.

黄色い看板が目印の「WORKMAN（ワークマン）」は幹線道路沿いによく見かけるが、近年ではショッピングモールにも進出。プロの職人向け作業服で培った技術を活かした高機能・低価格なアウトドア・スポーツ・カジュアルウェアのブランドとしても人気となっている。近年ではライダー向けの製品も充実し、支持を集めており、「東京モーターサイクルショー2026」でもブースが賑わった。
夏は冷たくなり、冬は温熱に切り替えて使える冷暖房服





2位） 「新型かっけぇ！」カワサキ『ZX-10R』が日本初公開、SNSでは「空力パーツ好み」「ステップの位置えぐい」など反響：103 Pt.

カワサキモータースジャパンは、3月27日に開幕した「東京モーターサイクルショー2026」で、今夏発売予定の新型スーパースポーツ『Ninja ZX-10R』を関東初公開した。これを受けSNS上では初めて実物を見たファンから「マジかっこよ」「新型かっけぇ！」など高評価の声が多く上がった。
主要諸元は後日発表の予定。価格は……？





3位） バイクチューニングの定番「パフォーマンスダンパー」が意外な活躍、チェアスキー採用で「集中力上がった」：99 Pt.

ヤマハ発動機が開発した制振装置「パフォーマンスダンパー（PD）」。クルマやバイクに装着することで、乗り心地の上質さを向上させるこのPDが、意外な場所で活躍している。雪山の急斜面を滑り降りスピードやテクニックを競うアルペンスキーだ。
下肢に障害のある選手が取り組むパラアルペンスキー・座位クラス





4位） ヤマハの新型125ccスポーツスクーター『シグナスX』発売へ、デザインと走りを刷新！ 価格は38万9400円：93 Pt.

ヤマハ発動機は、125ccクラスの新型スポーティスクーター『シグナスX（CYGNUS X）』を、5月22日に発売すると発表した。価格は38万9400円（税込）。
「通勤とスポーツ走行の両立」に応えるスポーティスクーター





5位） 「最近のスズキは覚醒モード」高級スクーター『バーグマンストリート』の大胆刷新に「あまりにもかっこよすぎ」とSNS興奮！：65 Pt.

スズキのラグジュアリースクーター『BURGMAN STREET（バーグマンストリート）』が全面改良を発表。大胆に刷新されたデザインや追加装備の数々に、SNSでは「かっこいいなぁ」「すっごく改良されたじゃん」「日本にきたら買っちゃうな」と、話題になっている。
デザインを一新しつつ装備を充実、使いやすく上質なコミューター


《高木啓》

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