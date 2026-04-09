ホーム モーターサイクル 新型車 記事

「やっぱカッケーな」「売れそう」“羽根が生えた”スズキの新型クロスオーバー『GSX-S1000GX』にSNSも熱視線！

スズキ GSX-S1000GX（東京モーターサイクルショー2026）
  • スズキ GSX-S1000GX（東京モーターサイクルショー2026）
  • スズキ GSX-S1000GX（東京モーターサイクルショー2026）
  • スズキ GSX-S1000GX（東京モーターサイクルショー2026）
  • スズキ SV-7GX（左）とGSX-S1000GX（右）（東京モーターサイクルショー2026）
  • スズキ GSX-S1000GX（東京モーターサイクルショー2026）
  • スズキ GSX-S1000GX（東京モーターサイクルショー2026）
  • スズキ GSX-S1000GX（東京モーターサイクルショー2026）
  • スズキ GSX-S1000GX（東京モーターサイクルショー2026）

スズキは、大阪・東京モーターサイクルショー2026で、新型ラグジュアリークロスオーバーモデル『GSX-S1000GX』2026年モデルを初公開。ウイングレット（羽根）を装着したことが目玉だ。これに対しSNS上では「好きなデザイン」「どこまでもいけそう」などのコメントが寄せられ話題となっている。

【詳細画像】スズキ GSX-S1000GX

GSX-S1000GXはスポーツバイクとアドベンチャーツアラーの魅力を融合させたラグジュアリークロスオーバーモデル。

GSX-S1000GXの心臓部には、スーパーバイク由来の999cc水冷4ストロークDOHC直列4気筒エンジンを搭載。低中速域から高速域までスムーズなトルクを発揮し、長距離ツーリングから日常の走行まで幅広いシーンに対応する。また、先進の電子制御システム「スズキインテリジェントライドシステム（S.I.R.S.）」を採用。出力特性やトラクションコントロール、サスペンションを統合管理する「SDMS-α」などを備え、ライダーを強力にサポートする。

スズキ GSX-S1000GX（東京モーターサイクルショー2026）スズキ GSX-S1000GX（東京モーターサイクルショー2026）

最大の特徴は、スズキの二輪車として初めて採用された電子制御サスペンション「スズキアドバンスドエレクトロニックサスペンション（SAES）」だ。日立アステモのショーワEERAシリーズをベースに専用チューニングを施し、前後ともに150mmのストローク量を確保した。路面状況や車速、減速時の姿勢変化に応じて減衰力を自動調整し、石畳などの凹凸路面でも快適な乗り心地を提供する。

車体には軽量なツインスパーアルミフレームと、『GSX-R1000』譲りのアルミ製スイングアームを採用。アップライトな乗車姿勢や、振動を軽減するフローティングハンドルバー、3段階の高さ調整が可能なウインドスクリーンを備え、長距離ツーリングでの疲労を軽減する。

外観は、縦に配置された六角形のLEDヘッドライトが特徴的で、アグレッシブなスーパースポーツの造形と、アドベンチャーツアラーの堂々としたプロポーションを両立させている。足回りにはブレンボ製4ピストンモノブロックフロントキャリパーとダンロップ製ラジアルタイヤを装備し、高い制動力と操縦安定性を実現した。燃料タンクは19リットルの容量を確保し、長距離の巡航を可能にしている。

スズキ GSX-S1000GX（東京モーターサイクルショー2026）スズキ GSX-S1000GX（東京モーターサイクルショー2026）

2026年モデルの大きな特徴が、樹脂製のブラック塗装ウイングレットが追加されたことだ。これにより、高速走行時の車体の安定性と防風性を向上させているという。その性能もさることながら、スーパースポーツ由来であることを感じさせるスタイリングになったことで、また新たなファンを獲得するかもしれない。

これに対しX（旧Twitter）上では「やっぱカッケーな」「見た目がぶっ刺さってる」「いつのまにか羽追加されてんのかつええな」「めっちゃ良さそう」など、期待の声が多く見られた。

また、会場で実車を見たユーザーからは、「思ったより乗りやすくて買ったら長距離ツーリングも余裕そう」「GSX-S1000GXカッコ良かったです！」「大型乗るならこういう感じのがいいね」「GSX-S1000GXが目標だなー」といったコメントも。

さらに「最近のスズキ車はデザインが良くてリーズナブルで売れそう」などの声も寄せられている。

スズキ GSX-S1000GX（東京モーターサイクルショー2026）スズキ GSX-S1000GX（東京モーターサイクルショー2026）
《園田陽大》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ モーターサイクル

スズキ

東京モーターサイクルショー

口コミ記事

トピック

注目の記事【モーターサイクル】

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES