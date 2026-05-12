スズキのライダーが米モトクロスレース最高峰で16年ぶりチャンピオン、『RM-Z450』の素性が貢献

5月9日（現地時間）にアメリカ・ユタ州ソルトレイクシティで行われたモトクロスレースの最高峰「MonsterEnergy AMA スーパークロス選手権」第17戦において、スズキのモトクロスバイク『RM-Z450』で参戦するケン・ロクセン選手が2026シーズンのシリーズチャンピオンを獲得した。

【画像】ケン・ロクセン選手

スズキのライダーが最高峰タイトルを獲得するのは、2010年のライアン・ダンジー選手以来、16年ぶり、5回目となる。

「AMA スーパークロス選手権」は、アメリカモーターサイクリスト協会（AMA）が主催する世界最高峰のモトクロスレースで、毎年1月から5月にかけて、全17戦がアメリカ各地で開催されている。ライダーは全レースを転戦し、シリーズタイトルを争う。

ケン・ロクセン選手は、スズキのアメリカ二輪販売子会社、スズキモーターUSA社がサポートする Progressive Insurance Cycle Gear ECSTAR Suzuki よりトップカテゴリーの450ccクラスに参戦。シーズンを通し5回の優勝を含む12回の表彰台を獲得し、第15戦（フィラデルフィア）での優勝によりポイントランキングトップに浮上。

最終戦の第17戦（ソルトレイクシティ）では、ランキング2位の選手が1点差に迫る状況の中、レース序盤では猛追を受けながらもトップを独走。中盤以降も正確無比なライディングを披露し、ポイントリードを守り切った。

スズキは、「これまでの長いレース活動の歴史の中で磨き抜かれた「RM-Z450」の素性を大切にするスズキのものづくりの姿勢と、その素性からライダーが乗りやすいベストの性能を引き出す、スズキとチームが一丸となったチューニングが、今回のロクセン選手のチャンピオン獲得に貢献しました」としている。

2026シーズン最終ポイントランキングは、1位ケン・ロクセン（スズキ）349、2位ハンター・ローレンス（ホンダ）346、3位クーパー・ウェッブ（ヤマハ）315となっている。

ケン・ロクセン選手