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「カプコンとのコラボ、熱すぎ」スズキの『ストリートファイター6』公式大会へのトップパートナー協賛に、ファン興奮

スズキと『ストリートファイター6』がコラボした『Hayabusa Tuned by JURI』
  • スズキと『ストリートファイター6』がコラボした『Hayabusa Tuned by JURI』
  • スズキが『ストリートファイター6』の公式大会「CAPCOM CUP 13」のトップパートナー協賛を発表
  • 『ストリートファイター6』とコラボレーションした『GSX-8R Tuned by JURI』
  • 『ストリートファイター6』とコラボレーションした『GSX-8R Tuned by JURI』
  • 『ストリートファイター6』とコラボレーションした『GSX-8R Tuned by JURI』
  • 『ストリートファイター6』とコラボレーションした『GSX-8R Tuned by JURI』
  • カプコンとコラボしたスズキ JIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS Edition（参考画像）
  • カプコンとコラボしたスズキ DR-Z4S MONSTER HUNTER WILDS Edition（参考画像）

スズキは、カプコンが販売する人気ゲーム『ストリートファイター6』の公式大会「CAPCOM CUP 13」において、トップパートナーとして協賛すると発表した。SNSでは、「カプコンとスズキのコラボ、熱すぎ」「大会の盛り上がりが加速することを期待」など注目を集めている。

【画像】スズキとカプコンのコラボ車両

これまでもさまざまなコラボを実現してきたスズキとカプコン。昨年度は、世界中での大会協賛に加え、一部会場では『ストリートファイター6』内の人気キャラクターである「ジュリ」とコラボレーションしたバイク『GSX-8R Tuned by JURI』および『Hayabusa Tuned by JURI』の実車を製作し展示を実施。計1万人以上ものファンがバイクを体験したという。

また、『ストリートファイター6』のゲームモード「バトルハブ」内で「GSX-8R Tuned by JURI」を再現したモデルを展示するなど、普段バイクになじみのないユーザーにも、バイクの魅力や走る楽しさを発信してきた。

『ストリートファイター6』とコラボレーションした『GSX-8R Tuned by JURI』『ストリートファイター6』とコラボレーションした『GSX-8R Tuned by JURI』

本年度は、「CAPCOM CUP 13」のトップパートナーとなるだけでなくサポートの規模を拡大し、「ストリートファイターリーグ：Pro-JP 2026」、「CAPCOM Pro Tour 2026 Premier」、「CAPCOM Pro Tour 2026 World Warrior Japan」、「ストリートファイターリーグ：ワールドチャンピオンシップ 2026」といった主要大会へ年間パートナーとして協賛。eスポーツシーンのさらなる発展を応援していく。

スズキは、「本活動を通じゲームファンの皆様との間に、新たなコミュニケーションが多く生まれたことを実感しています。本年度も、両社の強みを活かしたコラボレーションを推進し、ファンの皆様の日常にさらなる楽しさと豊かさを提供してまいります」としている。

スズキが『ストリートファイター6』の公式大会「CAPCOM CUP 13」のトップパートナー協賛を発表スズキが『ストリートファイター6』の公式大会「CAPCOM CUP 13」のトップパートナー協賛を発表

この発表にX（旧Twitter）では、「カプコンとスズキのコラボ、熱すぎ」「世界的モビリティメーカーの参画により、大会の盛り上がりが加速することを期待しています」「買い換えるか…… スイスポに……」といったコメントが寄せられている。

またスズキだけでなく、同じバイクメーカーのヤマハもゲームとのコラボを発表しており、「スズキはカプコン ヤマハはhoyo ホンダカワサキは？」など、他バイクメーカーの展開にも注目が集まっているようだ。

《レスポンス編集部》

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