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夏のツーリングに、日本人向け設計の“フルメッシュ”ライディングジャケット『ベンチュリ』発売

フリュガンのフルメッシュライディングジャケット『ベンチュリ』
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LINKSが取り扱うフランス老舗ブランド・フリュガン（Furygan）から、日本人ライダー向けに専用設計されたフルメッシュライディングジャケット『ベンチュリ（VENTURI）』が新発売。税込み価格は価格は2万5000円。

【画像】フリュガンのフルメッシュライディングジャケット『ベンチュリ』

ベンチュリは、春夏シーズンの快適なライディングを目的に設計されたモデル。最大の特徴は、全面に採用された通気性100％の高通気フルメッシュ構造で、走行風を効率よく取り込み、ジャケット内部の熱気を逃がす設計となっている。

本体重量は約870g（プロテクター除く）の軽量設計で、長時間のツーリングでも疲労を感じにくい仕上がりとなっている。また、日本人ライダーの骨格やライディング姿勢に合わせてゼロから設計されており、自然なフィット感と動きやすさが両立されている。

フリュガンのフルメッシュライディングジャケット『ベンチュリ』フリュガンのフルメッシュライディングジャケット『ベンチュリ』

安全性能の面では、肩と肘に知的衝撃吸収素材「D3O」プロテクターが標準装備されている。D3Oは普段は柔軟に体へフィットしながら、衝撃を受けた瞬間だけ硬化する特殊素材で、快適性と安全性が両立されている。

さらに、胸部・背面には別売りのD3Oゴーストプロテクターを追加できる専用ポケットも装備されている。そのほか、SKINPROTECT（異なる3種の素材を融合した耐摩耗性強化技術）、着脱式フード（背面スナップで固定可能）、防水仕様の胸ポケット、ベルトループ連結パーツ、前後リフレクターなど、実用性を高める装備も搭載されている。

カラーはブラックホワイト［6497-143］とパール［6497-942］の2色展開。サイズはM／L／XL／2XLの4サイズが用意されている。素材は表地・裏地ともにポリエステル100％。

《ヤマブキデザイン》

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