クシタニ、人気のフローTシャツ「P-1391INTE」受注生産モデルを発売

オートバイ用ウェアメーカーのクシタニは、受注生産モデル「KUSHITANI LIMITED EDITION 2026」の第3弾として、フローTシャツ「P-1391INTE」を発表した。

【画像】クシタニ・リミテッドエディションのフローTシャツ「P-1391INTE」

このモデルは、春夏の定番として毎年デザイン違いで展開している人気アイテム「フローTシャツ」の受注生産版。吸汗速乾の杢調素材をベースに、今回はオールブラックのシックな仕様で登場する。

デザイン面では、右腕部分に生地と同系色のスラッシュフジのロゴをさりげなく配置。胸元とバックにはホワイトのスラッシュフジのロゴをあしらい、左腕部分には楕円富士ロゴのワッペンをポイントとして取り入れている。ライディングシーンだけでなく、デイリーユースにも対応するデザインが特徴だ。

カラーはブラックのみ。S、M、L、LL、XLの5サイズ展開。素材は綿60％、ポリエステル40％。税込み価格は6050円。

受注期間は2026年5月末まで。納品予定時期は6月上旬。数量限定・先着順での案内となり、予約枠が埋まり次第、販売終了となる。

「KUSHITANI LIMITED EDITION」は、通常では販売されないモデルを予約制で生産するクシタニの受注生産プログラム。各モデルには受注の締め切りが設けられており、受注締め切り後に生産が行われる。受注品についてはサイズ交換や返品は受け付けていないため、事前にショップでサイズを確認したうえでの予約が推奨されている。