インバウンド向けバイク文化体験コーナー「NAPS Riders Lounge」、ナップス京都八幡店にオープン

オートバイ用品の小売・開発を手がけるナップスは、訪日外国人（インバウンド）を意識したバイク文化体験コーナー「NAPS Riders Lounge」を全国店舗に順次展開すると発表した。

第一弾として、ナップス京都八幡店（京都府八幡市美濃山ヒル塚31番地1）において6月6日にコーナーをオープンした。

2025年の訪日外国人数は年間約4268万人と過去最高を記録し、前年比15.8%増となった（JNTO調べ）。日本のバイク用品やバイク文化を体現するギア・アパレルへの関心は高まっており、ナップス各店舗でも訪日外国人の来店客数は高水準で推移している。

一方、訪日外国人ライダーが「日本のバイク文化」を体験できる専門的な場所は限られていた。ナップスはこの需要に応えるべく、単なる販売コーナーを超えた体験型空間として「NAPS Riders Lounge」を企画した。

NAPS Riders Loungeは、「日本のライダーが集まる場所に、世界のライダーを招く」をコンセプトに、日本のカスタム文化やツーリング文化を訪日外国人ライダーが直感的に体験できる空間だ。

免税対応、多言語POP（英語・中国語・韓国語）、フォトスポット、地域性を活かした演出を組み合わせ、購買体験と文化体験を一体化させる。店舗ごとに独自のコンセプトを反映したデザインと演出で展開するため、国内の既存顧客にとっても新たな発見と楽しさを提供できるとしている。

NAPS Riders Loungeのスペシャルアンバサダーには、元乃木坂46の女優・モデルである若月佑美さんを起用する。

若月さんは2025年2月に普通二輪免許を取得後、カワサキ「ELIMINATOR PLAZA EDITION」を購入。免許取得からわずか半年で鈴鹿8時間耐久ロードレースに参戦するなど、バイクへの純粋な情熱をSNSや動画で発信し続けている。その高い発信力と等身大のライダーとしての魅力が、国内外の幅広いファン層に届いているとして起用を決めた。

京都八幡店のコーナーテーマは「KYOTO NEON」。ヘルメットカウンター、展示バイク＆フォトスポット、カプセルトイコーナー、多言語プライスPOPなどを展開する。

NAPS Riders Loungeは京都八幡店を皮切りに、全国の店舗へ順次展開を予定している。各店舗の地域性と独自コンセプトを反映したデザイン・演出を通じて、「日本のバイク文化に触れる場所」としてのナップスブランドを確立していく方針だ。

ナップスは1962年の創業以来、オートバイ用品の小売・開発・販売を行っており、国内外合計33拠点を運営している（2026年3月末現在）。