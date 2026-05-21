スズキのレンタルバイク、世田谷・浦和でもサービス開始　ツーリングのお供や購入前の“お試し”に

スズキのレンタルバイクサービスが取扱店舗を拡大する。

【画像】スズキのレンタルバイクで利用できる最新車種

スズキ二輪は21日、スズキの新型バイクがレンタルできる「スズキワールド バイクレンタル」サービスが、新たに埼玉県浦和市の「スズキワールド浦和」と、リニューアル移転オープンしたばかりの東京都世田谷区の「スズキワールド世田谷」でも取り扱いを開始したと発表した。これにより全国7店舗で、スズキの新型バイクを楽しむことができるようになった。

スズキのバイクレンタルは、ETCとUSBまたはDCソケット標準装備、胸部プロテクター無償貸し出し、国家資格保有の整備士が整備済みの車両、任意保険、盗難保険、トラブル対応コールセンター利用料、ロードサービス全て基本料金込みといった特徴があり、ツーリングのお供や、購入前のお試しなどで気軽かつ安心して利用することできる。

話題の新型ネオレトロモデル『GSX-8TT』をはじめ、スズキの最新車種を自分のペースで試すことができるのが嬉しい。

スズキ GSX-8TT

スズキワールド浦和では当初、『GSX250R』『DR-Z4SM』『Vストローム800』『GSX-8TT』の4車種を用意。スズキワールド世田谷店では、『Vストローム250SX』『DR-Z4SM』『GSX-8R』『GSX-8TT』の4車種をラインアップする。どちらも予約受付開始は5月23日10時00分からとなっている。

スズキワールド バイクレンタルは、「スズキワールド葛飾」（東京都葛飾区）、「スズキワールド多摩」（東京都府中市）、「スズキワールド浜松」（静岡県浜松市）、「スズキワールド守山」（愛知県名古屋市守山区）、「スズキワールド千里」（大阪府吹田市）で展開中。取扱車種はスズキワールド バイクレンタル予約サイトで確認することができる。

レンタル時間は4時間、8時間、24時間、48時間から選択でき、料金はS3クラス（250ccクラス）で4時間利用が8500円、8時間利用が9500円、24時間利用が1万1500円となっている。

スズキワールド バイクレンタル

https://reserva.be/suzuki2rinrental