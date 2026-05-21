アステモ、SDV時代を牽引する最新技術を「人とくるまのテクノロジー展2026」で公開　二輪向け先進技術も

アステモは5月27日から29日まで、パシフィコ横浜で開催される「人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA」に出展すると発表した。SDV（ソフトウェア・デファインド・ビークル）時代を牽引する高度化したソリューションと革新的なプロダクトを、環境・安全・デジタライゼーションの各領域で紹介する。

アステモは日立製作所、本田技研工業、JICキャピタルによる共同出資会社で、世界約8万人の従業員を擁するグローバルメガサプライヤーだ。アメリカ、アジア、中国、ヨーロッパ、日本で事業を展開している。

「環境領域」では、「環境ストレスフリーで持続可能なモビリティ社会へ」をテーマに、省資源・省エネルギーによる環境負荷低減技術を展示する。レアアースフリーモーター、インホイールモーター、統合型チャージャーなどの要素技術も披露する。

「安全領域」では、「すべての人に移動の自由と喜びを」をテーマに、車両運動制御と連動した「NOA（ナビゲーション・オン・オートパイロット）」と、内外認識技術と連動した「MDS（マニュアル・ドライビング・サポート）」を紹介する。マルチカメラ技術やスマートSBWS（ステア・バイ・ワイヤ・システム）、周波数感応バルブ付セミアクティブダンパーなども展示する。

「デジタライゼーション領域」は、「モノづくりの常識を超え、価値創出を最速へ」をテーマに、パーソナライゼーションと高速・高効率のデジタル開発を紹介する。

特に注目されるのが、日立製作所との協業だ。高安全なフィジカルAI（現実世界の事象を認識・分析し、物理的なアクションにつなげるAI技術）の開発を可能にし、車両の智能化（AIやセンサーを活用して車両が考え・判断・学習する能力を持つこと）を加速する運転支援AIの開発基盤を構築することで、IoV（インターネット・オブ・ビークル）プラットフォームの強化を図る。

また、アステモの完全子会社でソフトウェア・クラウドサービス事業を推進するアステモ・サイプレモスが、「サイプレモスSDVエンジニアリングスイート」のデモンストレーションを実施する。

「モーターサイクル分野」は、四輪車で培った技術を二輪車向けに展開する。環境領域では二輪車用インホイールモーター、安全領域ではカメラセンシングによる二輪車用ADAS（先進運転支援システム）技術を紹介する。

