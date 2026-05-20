オーウエル、アジアのグループ4社が最新技術紹介へ…人とくるまのテクノロジー展 2026

オーウエルのグループ会社が、5月27日（水）から29日（金）に開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」に出展する。

会期は10:00から17:00。会場はパシフィコ横浜で、展示ブース番号は536。

なお、来場には事前登録が必要となる。

展示では、アジアのグループ会社4社が製品を紹介する。

O-WELL KOREA CORPORATIONは、エコフレンドリー高機能防湿材（TKENS社製）として、防曇コーディングやベントナイト方式に比べ環境配備かつ高性能な防湿材を示す。パウチ型による組み込み対応も可能としている。また、サイレントタイヤ（ACE CHEMICAL社製）として、タイヤ内側に直接ウレタン発泡材を塗布し、騒音低減を可能にしている。

奥唯（深圳）科技貿易有限公司は、ガラス繊維複合材（CPIC社製）を展示する。自動車部品の軽量化や耐衝撃性材料として車載実績がある。ゴム製品については、耐久性や耐候性に優れるとしてカスタマイズ対応をうたう。

CPO接着付与剤は、PP材料向けの塗料接着向上に寄与し、BCP対応やコスト低減対応が可能。塗装補修用調色機は、0.015mlまでの精密な塗料調合を可能にしている。

奥唯（大連）貿易有限公司は、車載モーター（雷利社製）を紹介する。空調・冷却システムやスマートシステムで採用されており、BLDCモーターと比べコストメリットが大きい。

SUSボール（明珠社製）は、電気自動車のバルブ用で、上記モーターとペア製品としてバッテリ冷却システムに採用されている。

車載ボディー用保護フィルム（世窓フィルム社製）は、車載ユーザー向けにカスタマイズ可能で、二次加飾と保護機能を提供する。

O-WELL (THAILAND) CO., LTD.は、二輪車・四輪車・農機・建機の内外装の装飾製品（DO-IT Company社製）を展示する。二輪車の車体装飾性を向上し、特許を取得した工法によりホイール装飾用ステッカーの貼り付けが容易になるとしている。