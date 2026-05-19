ヤマハ発動機販売が販売体制を変更へ、「401cc以上」と「それ以下」で取り扱い店舗を区分

ヤマハ発動機販売は、2027年1月よりモーターサイクルの販売体制を変更すると発表した。401cc以上のモデルを取り扱うYSPと、それ以下のモデルを取り扱う店舗の2通りに区分することで、排気量やモデル特性に応じた適切な販売・サポートをおこなう。

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「126cc以上400cc以下」のモデルは、ヤマハスポーツバイク専門店のYSP（YAMAHA MOTORCYCLE SPORTS PLAZA）を含むヤマハスポーツバイク取扱店で、引き続き幅広く取り扱う。2027年1月より、「スポーツバイク正規取扱店」および「スポーツ取扱店」を統合し、400cc以下のモデルを取り扱う販売店の呼称を「400cc以下モデル取扱店」へ変更する。

この変更は、取扱区分の明確化を目的としたもので、「地域に密着した販売ネットワークを通じて、お客さまの利便性を確保していく」としている。

「401cc以上」のモデルについては原則、2027年1月より、専門的な商品説明、整備・アフターサービス体制を備えたYSPで取り扱う。YSPでは、「車両特性に応じたきめ細かなサポートを通じて、お客さまに長期にわたり安心してモーターサイクルをお楽しみいただけるサービスの提供を目指す」としている。

なお、「EXCLUSIVE Model」は2026年末をもって廃止となることも発表された。

保証・アフターサービス、部品・用品の取り扱いについては、従来通りユーザーが購入した店舗のYSP、「400cc以下モデル取扱店」で対応する。一部の専用サービス・用品については、対応可能な販売店での取り扱いとなることも。

また現在、各販売店で在庫している401cc以上のモデルについては、2027年1月以降もYSP以外の販売店で購入できる場合がある。モデルの取扱状況や詳細については、各販売店で確認のこと。