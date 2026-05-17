日産『ノート』次期型は2027年夏登場!? 新デザインで高級感アップ！ 第3世代e-POWER搭載も

日産のハッチバック『ノート』が、7年ぶりのフルモデルチェンジを計画していることがわかった。ノートおよびノートオーラ次期型のワールドプレミアは2027年夏頃と予想される。

【画像】日産 ノート 次期型の予想デザイン

第3世代となる現行型ノートは2020年に登場した。3代目ではパワートレインを「e-POWER」のみに絞り、日本国内では2代目『キックス』に次ぐe-POWER専用車となった。

ノートは、かつて国内登録車販売ランキングで年間1位を獲得するなど人気を誇った。しかし2025年以降は販売に陰りが見え始め、2025年度（2025年4月～2026年3月）の新車販売ランキングでは10位へ後退している。また2025年7月には、ノートと上級派生車『ノートオーラ』を生産していた追浜工場を2027年度末で終了すると発表され、次期型の行方に暗雲が立ち込めていたが、復権をめざし開発が進められているようだ。。

日産 ノート 次期型の予想CG

制作した次期型の予想CGでは、フロントエンドに3連プロジェクターとL字型LEDデイタイムランニングライトを組み合わせたヘッドライトを採用。『セレナ』にも通じる縦基調のフロントグリルデザインが確認できる。側面では、シンプルかつ流麗なサイドシルエットを採用している。

次期型では、全長や全高を拡大し、実用性を向上させる可能性がある。また、軽量化とボディ剛性向上も図られるとみられる。

最大の注目はパワートレインだ。現行型に搭載される第2世代e-POWERに代わり、新開発の第3世代e-POWERを採用すると予想される。発電用エンジンの排気量は1.2Lから1.4Lへ拡大。電気モーターとの組み合わせにより、発電性能や静粛性の向上が期待される。さらに、エンジン最高出力は82psから98psへ向上するほか、前後モーター出力の強化により、加速性能も高められる可能性がある。

価格については、原材料価格の高騰や最新システム採用などを背景に、15万～20万円程度の値上げが見込まれる。