ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ブリッツがOBDモニター「タッチブレインプラス」をアップデート、NISSAN CAN通信をサポートして『エクストレイル』『オーラ』など向け通信機能を追加

ブリッツのOBDモニター「タッチブレインプラス」
  • ブリッツのOBDモニター「タッチブレインプラス」

チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）が販売中のOBDモニター「Touch-B.R.A.I.N.+（タッチブレインプラス）」をアップデート。最新Ver.1.20として1月30日より販売が開始された。希望小売価格は7万7000円（税込）。

新バージョンでは、新通信「NISSAN CAN1」が追加され、今までの通信が確立できず、適合不可となっていたE13系『ノート/オーラ』、 C28系『セレナ』、T33系『エクストレイル』、BA/BB系『ルークス』および三菱『デリカミニ』に対応可能となっているほか、いくつかのバグフィクスも行われている。

今回のアップデートにより、従来のバージョンでは取得できなかったモーター温度、HV電池温度を表示できるようになる。

1月30日以降にメーカーから出荷される製品には最新バージョンのソフトウエアが搭載される。既存のユーザーは、カスタマー登録後にマイページから無償でバージョンアップファイルをダウンロードし、USBメモリーを使って自分でアップデートできる。

自分でアップデートできないユーザー向けには、有償のバージョンアップサービスも用意されている。

タッチブレインプラスは、車両のOBDIIコネクターに接続するだけで動作する車両情報マルチモニター。4.3インチの静電容量タッチパネルを採用し、GPS機能によるラップタイム自動計測機能なども搭載している。

無線LAN機能を搭載し、スマートフォンとの無線接続に対応。専用スマートフォンアプリと連携することで、スマホカメラによる車載動画と本体のOBDログデータを合成した動画を生成し、SNSにアップロードすることも可能となっている。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ブリッツ

日産 エクストレイル

日産 ノート

日産 セレナ

日産 ルークス

三菱 デリカミニ

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES