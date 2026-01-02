タナベのフラッグシップ車高調「サステックプロZT40」に日産『セレナe-Power』の適合が追加

タナベが販売中の車高調最高峰モデル「サステックプロZT40」に、日産『セレナe-POWER』（GFC28 2023年4月～）の適合が追加された。税込み価格は22万8800円で、2026年3月よりデリバリー開始予定。

【画像】タナベ サステックプロZT40 装着イメージ

サステックプロZT40は、ミリ単位での車高調整や減衰力・キャンバー角調整といったセッティングで、乗り心地やハンドリングを自分好みに調整可能な車高調。最適化したバネレート設定により、フル乗車時でも上質な乗り心地を確保している。乗り心地を変えることなく車高を調整できる全長調整式なので、車高を大きく下げてもサスペンションストロークに変化が生じず、乗り心地にも影響を与えない。

ツインバルブシステムを採用し、発進や停止時といった極微低速域で見られる実際のダンパーの動きとドライバーが受ける作動感のズレを同調。アクセルを踏んだ瞬間からクルマの姿勢を安定させる減衰力がリニアに立ち上がる、シリーズ最高峰モデルとなっている。購入後使用期間2年間・走行距離4万kmの保証付き。

今回追加されたセレナe-POWER用ではフロント用にゴムアッパーマウントが付属する（リアのアッパーマウントは純正を使用）。減衰力は前後ともに40段調整。

タナベ サステックプロZT40 日産・セレナe-POWER装着例（推奨ダウン量：フロント 40mmダウン / リア 50mmダウン）