「純正以上の機能」搭載、MAXWINのデジタルミラー『MDR-PRO2』に、自動防眩連動のマツダ専用モデルが登場

カー用品ブランドMAXWINから、マツダ車専用のハイエンドデジタルミラー「MDR-PRO2-MZ01」が新発売。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。実売価格は税込み10万4500円前後。

【画像】マツダ車専用のハイエンドデジタルミラー「MDR-PRO2-MZ01」

「MDR-PRO2-MZ01」は純正ミラー交換タイプのスタイリッシュな9.6インチのデジタルルームミラー。純正品と比べても遜色のないスタイリッシュな外観を実現している。マツダ車に対応した専用モデルで、純正サイドミラーの自動防眩機能にも連動する点が特徴だ。専用の取り付けステーも標準で付属する。

自動防眩機能を搭載するミラー本体には、最高輝度2250カンデラの明るい液晶ディスプレイを採用。9.6インチ画面・1920×384ピクセルの解像度で、映り込みの少ない鮮明な映像を映し出す。リアカメラは60fpsの高フレームレートで滑らかな映像を実現し、HDR機能により明暗差の激しい場所でも自動的に補正する。

マツダ車専用のハイエンドデジタルミラー「MDR-PRO2-MZ01」

純正品では採用実績の少ない前後同時ドライブレコーダー機能も搭載している。フロントカメラは1080P、27.5fpsで録画し、リアカメラは1080P、60fpsで記録する。録画モードはループ録画のほか、イベント録画、駐車監視録画、マニュアル録画に対応する。記録媒体として64GBのmicroSDカードが同梱される。

リアカメラは車内と車外のどちらにも取り付け可能で、IP67の防水性能を備える。画角はフロントカメラが水平110度、垂直55度、リアカメラが水平70度、垂直38度だ。映像は上下左右の角度調整や拡大縮小が可能で、明るさの自動調整機能も付いている。

電波干渉対策も施されており、動作温度範囲はマイナス30度から80度まで対応する。電源入力はDC12Vで、衝撃検知にはGセンサーを搭載している。