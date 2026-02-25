ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

パナソニック、デバイス仮想化技術「VirtIO」の車載向け標準化へ…トヨタ・日産など主要メーカーが賛同

デバイス仮想化技術「VirtIO」
  • デバイス仮想化技術「VirtIO」

パナソニック オートモーティブシステムズは2月24日、オープンソースのデバイス仮想化技術「VirtIO」を車載向けに活用し業界標準化を推進する活動に対して、ホンダ、マツダ、三菱自動車、日産自動車、トヨタ自動車およびIT業界等の関連企業各社から賛同を得たと発表した。

現在、自動車の製品価値やイノベーションの多くがソフトウェアによって実現される「SDV(Software Defined Vehicle)」の時代を迎えている。ソフトウェアを高速に進化させることが競争力の鍵となっており、車種や車の世代の違いを越えてソフトウェアを共通化し、継続的に発展させることが不可欠だ。

そのためには、異なるハードウェア上で共通のソフトウェアを動作させるオープンなデバイス仮想化技術の確立が必要となる。VirtIOは、デバイス仮想化を実現するためのキー技術となる。

VirtIOを採用することで、クラウドサーバ等のコンピュータ上に仮想的なハードウェア環境を構築できる。それにより、実車両のハードウェア開発前から各社が仮想ハードウェア上でソフトウェアの開発・進化が可能となり、開発スピードの大幅な向上が可能となる。

パナソニック オートモーティブシステムズは、VirtIOの車載向け開発と業界標準化の推進を、自動車業界、関連IT業界、半導体業界を巻き込みながら2018年からグローバルにリードしてきた。

VirtIOが業界標準として確立されることで、最適なハードウェア技術を選択できる健全なエコシステムの構築が可能となる。VirtIOを業界標準化することおよび同社の標準化推進の取り組みは、主要な自動車会社や関連企業などグローバルに賛同を得ている。

同社は、VirtIOに準拠したCDC(Cockpit Domain Controller)向けの車載ソフトウェアプラットフォームの開発も完了している。引き続き、車載ソフトウェアをVirtIO準拠で開発・推進していくことで、自動車業界の開発革新に貢献していく。

なお、VirtIOはAGL(Automotive Grade Linux)、Android、OASIS、SOAFEE等の業界団体が推進するオープンソースのデバイス仮想化技術である。

《森脇稔》

