ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

三菱自動車の日本向けモデル、パナソニック「ナノイーX」初採用…『トライトン』に搭載

三菱 トライトン 一部改良モデル
  • 三菱 トライトン 一部改良モデル
  • 三菱 トライトン 一部改良モデル
  • 三菱 トライトン 一部改良モデル
  • 三菱 トライトン 一部改良モデル
  • 三菱 トライトン 一部改良モデル
  • 三菱 トライトン 一部改良モデル
  • 三菱 トライトン 一部改良モデル

パナソニックは2月19日、同社のナノイーX発生装置が、三菱『トライトン』に採用されたと発表した。三菱自動車の日本向けモデルにナノイーXが搭載されるのは今回が初めてとなる。

【画像】三菱 トライトン 一部改良モデル

パナソニックが開発したナノイーは、空気中の水分に高電圧を加えて生成するナノサイズの微粒子イオンで、さまざまな物質に作用しやすいOHラジカルを含んでいる。ナノイーXはこのOHラジカルの生成量をナノイーの10倍に高めたもので、脱臭や除菌、花粉の抑制といった多様な効果を有している。より清潔・快適な空間を提供する技術として、鉄道や病院などの公共機関、オフィスやホテル・商業施設などで幅広く採用されており、2024年にはグローバル累計出荷台数が1億台を突破した。

三菱自動車では、これまで『パジェロスポーツ』、『エクスフォース』、『デスティネーター』といった海外向けモデルにナノイーXデバイスが導入されており、海外での高い評価と実績が認められ、日本向けモデルとして初の採用に至った。

かつてないタフネスと上質さを融合したトライトンは車室の空気質にもこだわり、外気温や車内温度に応じて温度や風量などを自動制御するフルオートエアコンにナノイーXを搭載。エアコンから室内へ放出されるナノイーXを、リアサーキュレーターで車内に循環させることで車内全体の空気を清潔に保ち、快適なドライブをサポートする。

パナソニックは、家電分野、車載分野、住宅関連分野など、くらしや社会のさまざまなシーンにおいて、ナノイー技術を通じて快適空間を提供していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

パナソニック

三菱 トライトン

三菱自動車

ピックアップトラック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES