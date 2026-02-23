「ナイトレース楽しみ！」「夏の暑さでも夜なら」フォーミュラe東京大会にSNSでは期待の声

ABB FIAフォーミュラE世界選手権は2月12日、シーズン12カレンダーの最新情報として、2026年Tokyo E-Prixをナイトレースとして開催すると発表した。これに対しSNS上では「ナイトレースなんだ」「開催決定！楽しみ！」など期待の声が多く寄せられている。

【画像全2枚】

2026年7月25日、26日、東京湾岸エリア・東京ビッグサイト周辺で再びダブルヘッダーの大会として開催される。両レースは日本時間20時にスタートする。フォーミュラEが日本の市街地を舞台として、夜間レースを行うのは今回が初めてとなる。

初開催となった2024年Tokyo E-Prixは、東京で初めてFIA公認の世界選手権モータースポーツイベントが行われた歴史的な大会となった。続く2025年大会では歴史的なダブルヘッダーとして実施され、日本チームが初めて母国で勝利。ニッサン・フォーミュラEチームのオリバー・ローランド選手が第9戦で優勝し、その勢いのまま2024/25シーズンの世界チャンピオンを獲得した。

3年連続の開催となる今大会では、世界最高峰の電動レーシングカー「GEN3 Evo」が、今年も東京湾岸エリア・東京ビッグサイト周辺の市街地コースで激しいバトルを展開する。初のナイトレースとなる今回は夜景を背景に、電動レースならではの迫力と臨場感がさらに際立つ大会となる。

これに対しX（旧Twitter）上では「今年はナイトレースなんだ」「ナイトレース開催決定！楽しみ！」「ナイトレースなら見に行こうかな」など、初のナイトレースに期待の声が多く見られた。また、「夏の暑さヤバいと思ってたけどナイトレースならいける」「ナイトレース後にご飯いけるのは東京の強み」など、観戦を楽しみにするファンの声も見られた。

一方で、「隅田川花火大会と被ってないか？」「推しのライブもこの時期じゃなかったっけ」など、近隣で開催される他のイベントとのバッティングを気にする声も。

加えて、「いつかは大阪で見たい！」「東京以外でもやって欲しい」など、他の都市での開催に期待するユーザーも少なくない。

ABB FIAフォーミュラE世界選手権のシーズン12(2025/26)は、全11都市、17レースと史上最大規模となっている。チケットの詳細は2月24日に公式サイトにて発表予定だ。