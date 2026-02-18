ホーム モータースポーツ／エンタメ モータースポーツ 記事

TDK、2026年フォーミュラE東京大会のタイトルパートナーに就任

TDKとフォーミュラEは2月17日、東京で開催される「フォーミュラE Tokyo E-Prix」のタイトルパートナーにTDKが就任したことを発表した 。

これに伴い、レース名称は「2026 TDK Tokyo E-Prix」となり、7月25日から26日にかけて、フォーミュラE史上初となる日本でのナイトレースとして開催される 。

◆「カセットテープ」から「AIのTDK」へ

TDKの代表取締役社長執行役員CEOである齋藤昇氏は、記者会見の冒頭で「当社のイメージは今はAIだ」と断言した 。1935年に磁性材料「フェライト」を工業化したベンチャーとして創業し、カセットテープで世界を席巻した同社は、昨年末に創立90周年を迎えた 。現在は「AIエコシステム」を成長の柱に据えており、その領域はデータセンターやサーバーに留まらず、スマートフォン、ARグラス、そしてモビリティまでを網羅している 。

TDKが掲げるAIエコシステムTDKが掲げるAIエコシステム

TDKがモビリティ分野に着目したのは30年以上前に遡る 。当時から車両の電子制御化（電装化）の潮流を見越し、過酷な環境に耐えうる材料技術を磨き続けてきた 。その代表例が積層セラミックコンデンサ（MLCC）だ 。エンジン車では平均約5,000個使用されるのに対し、BEV（バッテリーEV）では約1万個と倍増しており、同社はこの分野で世界トップレベルの地位を確立している 。齋藤社長は「センシングなくしてデータなし（No Data Without Sensing）」という信念を掲げ、幅広いセンサー技術によって次世代モビリティのトランスフォーメーションを支えていく決意を示した 。

◆「走るスーパーコンピュータ」としてのフォーミュラE

フォーミュラEのCEOジェフ・ドッズ氏は、シリーズ開始から11年での劇的な技術進化を強調した 。設立当初はバッテリー容量が不足し、レース中にマシンの乗り換えを余儀なくされていたが、最新の「Gen4（第4世代車両）」では加速性能がF1を30～35％も上回り、最高時速は200マイル（約322km/h）に達する 。ドッズ氏は「フォーミュラEのマシンは美しい外側の中に最先端技術が詰まったスーパーコンピュータだ」と評した 。

今回の東京大会は、東京都心の一部公道を封鎖して行われる大規模なイベントであり、初のダブルヘッダー（2レース開催）かつナイトレースという、ポストコロナにおける東京のナイトライフを象徴する試みとなる 。

◆持続可能な未来へのコミットメント

TDKは、2025年よりポルシェフォーミュラEチームの公式テクノロジーパートナーを務めており、レースを過酷な実証実験の場として活用している 。今回の提携では、東京大会のタイトルスポンサーに加え、現在開催中のシーズン12のオフィシャルパートナーに就任することも発表された 。

新タグライン「In Everything, Better」のもと、TDKはモビリティをAIエコシステムの基盤と位置付け、内側からイノベーションを推進することで、よりスマートで安全な社会の実現を目指している 。

