ロータス『エレトレ』に「X」、952馬力のPHEV搭載…EV航続350km

ロータスは、952馬力を発揮するPHEV技術「Xハイブリッド」を発表した。航続距離は1200kmを超え、EV走行のみで最大350kmの走行が可能となる。

ロータス・エレトレX

ロータス・エレトレX

この画期的なプラットフォームは、新型SUV「エレトレX」に搭載され、2026年6月に欧州でデビューする予定。納車は2026年第4四半期を予定しており、英国での納車はその直後となる見込みだ。

Xハイブリッドシステムは、中国市場向けSUV「FOR ME」で世界初公開された。今回発表された技術データはすべてFOR MEモデルに関するもので、エレトレXの欧州仕様は2026年6月の正式発表時に公開される。

「エレトレX」の名称は、電動パフォーマンス、PHEVの多用途性、ロータスのエンジニアリング純度の融合を意味する。「X」の文字は、画期的なイノベーションとブランドの新章を示している。

Xハイブリッドプラットフォームは、EVの即応性と洗練性に、PHEVドライブトレインの長距離走行能力を組み合わせるよう設計されている。純粋なEV、シリーズハイブリッド、パラレルハイブリッドの各動作モードをシームレスに切り替え、最適なパフォーマンス、効率性、実用的な航続距離を確保する。

Xハイブリッドは4つの柱で構成される。次世代テクノロジー、超高出力、超高速充電、長距離航続だ。エレトレXは欧州の顧客に対して同じ目的を体現する。日常使用は電動で、無限の距離はハイブリッドで、あらゆる場面でパフォーマンスを発揮する。

ロータス・エレトレX

次世代テクノロジーの中核となるのは、業界最強の150kWジェネレーターだ。適切な条件下で1時間あたり最大約25kWhを生成できる。走行中にバッテリーを補充し、巡航中の充電を維持し、突然の電力需要にも対応する。これにより長距離走行でも一貫したパフォーマンスを維持できる。

システムは6つの動作シナリオを持つマルチモード電動優先パワートレインで、速度、バッテリー残量、ドライバーの要求に適応する。純粋なEV、シリーズハイブリッド、パラレルハイブリッドモードを知的に切り替え、あらゆるシナリオで最適な効率性、応答性、実用性を確保する。900V高電圧アーキテクチャにより、超高速充放電能力と高速パフォーマンスを実現している。

超高出力については、前後のPMSMモーターを搭載し、システム合計出力は最大700kW、952馬力、935Nmに達する。0-100km/h加速は3.3秒だ。バッテリー残量が約20%でも、システムは最大約550kWを発揮でき、山道での追い越しなど要求の厳しいシナリオにも対応する。

超高速充電では、900V、6Cアーキテクチャにより、DC急速充電で20%から80%まで約9分で充電可能だ。4段階の回生ブレーキにより、日常走行でエネルギーを回収する。実際の充電時間は充電器の能力、温度、初期バッテリー残量によって異なる。

ロータス・エレトレX

長距離航続については、バッテリーと燃料を組み合わせることで、1200kmを大きく超える航続距離を実現する。EV専用航続距離は最大約350kmで、ほとんどの日常走行を完全電動モードで完了できる。システムは70kWhのバッテリーと52Lの燃料タンクを搭載している。

FOR MEで実証された技術は、プラットフォームが紛れもないロータスのハンドリングを提供できることを示している。48Vアクティブアンチロールバーは最大1400Nmを発揮し、応答時間は約10ミリ秒だ。