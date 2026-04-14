ロータス創業77周年記念、1泊2日77万円のプレミアム試乗プランを限定3組で実施…新車購入で実質無料に

英国「ロータス」の正規ディーラー、八光エルアールは、ロータス創業77周年を記念した1泊2日のプレミアム試乗プラン「LOTUS OSAKA TOP-NOTCH TEST DRIVE」を、4月19日から5月31日の期間限定で実施する。

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EMIRA（エミーラ）

対象モデルは、次世代EVの「エレトレ（ELETRE）」「エメヤ（EMEYA）」、およびガソリンエンジン最後のモデル「エミーラ（EMIRA）」の3車種。参加費はブランドの周年にちなんだ77万円（税込・サービス料込）で、限定3組・3台の特別企画となっている。

グランドデラックス カモガワリバービュー

宿泊先は、鴨川のほとりに位置する「ザ・リッツ・カールトン京都」。客室は鴨川を望む「グランドデラックス カモガワリバービュー」が用意される。大きな窓から広がる180度のパノラマビューで、最新EVのドライブの余韻を楽しめる構成だ。

ラ・ロカンダ

夕食は、明治時代の貴族屋敷を移築した空間でイタリア料理を提供する「ラ・ロカンダ」か、会席・鮨・天麩羅・鉄板焼の4つの料理が楽しめる日本料理「水暉」から選択できる。いずれもワインペアリングとロータスのロゴ入り特製デザートが付く。チェックイン時にはホテルのパティシエが手がけた「ロータス・ウェルカムデザート」も提供される。

参加費77万円は、体験後に車両を成約した場合、全額が車両本体価格から充当される仕組みとなっており、実質無料での体験が可能だ。

八光エルアールは、アストンマーティン、ジャガー、ランドローバーなど英国ラグジュアリーカーの正規ディーラーを関西・名古屋エリアで展開する企業。2023年には大阪・立売堀に「ESCガレージアンドクラブ」を開業し、2025年9月には英国インターナショナルスクール「ノース・ロンドン・コレジエイト・スクール神戸」を開校するなど、自動車販売にとどまらない多角的な事業を展開している。