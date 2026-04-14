ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ロータス創業77周年記念、1泊2日77万円のプレミアム試乗プランを限定3組で実施…新車購入で実質無料に

・ロータス創業77周年を記念し、次世代EVモデル「エレトレ」「エメヤ」とガソリン最後のモデル「エミーラ」を1泊2日で体感できるプレミアム試乗プランを限定3組で実施する。

・参加費は77万円（税込）で、ザ・リッツ・カールトン京都の宿泊・夕食・朝食を含む。成約時には参加費77万円が車両価格から全額充当され、実質無料となる。

・実施期間は2026年4月19日から5月31日。主催は関西・名古屋エリアで英国ラグジュアリーカーの正規ディーラーを展開する八光エルアール。

ELETRE（エレトレ）
  • ELETRE（エレトレ）
  • EMEYA（エメヤ）
  • EMIRA（エミーラ）
  • ザ・リッツ・カールトン京都
  • グランドデラックス カモガワリバービュー
  • ラ・ロカンダ
  • 日本料理「水暉」

英国「ロータス」の正規ディーラー、八光エルアールは、ロータス創業77周年を記念した1泊2日のプレミアム試乗プラン「LOTUS OSAKA TOP-NOTCH TEST DRIVE」を、4月19日から5月31日の期間限定で実施する。

【画像全7枚】

EMIRA（エミーラ）EMIRA（エミーラ）

対象モデルは、次世代EVの「エレトレ（ELETRE）」「エメヤ（EMEYA）」、およびガソリンエンジン最後のモデル「エミーラ（EMIRA）」の3車種。参加費はブランドの周年にちなんだ77万円（税込・サービス料込）で、限定3組・3台の特別企画となっている。

グランドデラックス カモガワリバービューグランドデラックス カモガワリバービュー

宿泊先は、鴨川のほとりに位置する「ザ・リッツ・カールトン京都」。客室は鴨川を望む「グランドデラックス カモガワリバービュー」が用意される。大きな窓から広がる180度のパノラマビューで、最新EVのドライブの余韻を楽しめる構成だ。

ラ・ロカンダラ・ロカンダ

夕食は、明治時代の貴族屋敷を移築した空間でイタリア料理を提供する「ラ・ロカンダ」か、会席・鮨・天麩羅・鉄板焼の4つの料理が楽しめる日本料理「水暉」から選択できる。いずれもワインペアリングとロータスのロゴ入り特製デザートが付く。チェックイン時にはホテルのパティシエが手がけた「ロータス・ウェルカムデザート」も提供される。

参加費77万円は、体験後に車両を成約した場合、全額が車両本体価格から充当される仕組みとなっており、実質無料での体験が可能だ。

八光エルアールは、アストンマーティン、ジャガー、ランドローバーなど英国ラグジュアリーカーの正規ディーラーを関西・名古屋エリアで展開する企業。2023年には大阪・立売堀に「ESCガレージアンドクラブ」を開業し、2025年9月には英国インターナショナルスクール「ノース・ロンドン・コレジエイト・スクール神戸」を開校するなど、自動車販売にとどまらない多角的な事業を展開している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ロータス（Lotus）

ロータス エレトレ

ロータス エメヤ

ロータス エミーラ

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES